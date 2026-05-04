Почело је? Њемачка се спрема за најгоре

Њемачка влада одлучила је да значајно прошири националне залихе хране како би земља била спремна на могуће велике кризе, саопштио је савезни министар пољопривреде Алоис Раинер.
Према ријечима министра, постојеће стратешке резерве, које се састоје од пшенице, пиринча, зоби и млијека у праху, биће проширене додавањем готових производа с дугим роком трајања, попут конзервисане хране.
Циљ је да се осигура брза доступност хране становништву у случају непредвиђених догађаја.
Тренутно Њемачка држи те залихе на више од 150 безбједних локација.
Нови приступ доноси децентрализацију, па ће тако умјесто ослањања само на државна складишта, влада сарађивати с произвођачима хране и трговачким ланцима.
Они ће бити обавезни да чувају одређену "нетакнуту резерву" на својим локацијама.
Како би се избјегло бацање хране, производи којима истиче рок трајања редовно ће се пуштати у продају и замењивати свјежим залихама.
Министар Рајнер одбацио је критике да би приватни сектор могао неоправдано да профитира од овог система.
Нагласио је да ће држава строго надзирати количине и квалитет резерви, а децентрализовани модел требало би да буде и знатно јефтинији од градње нових државних складишта.
Ова одлука долази у вријеме када Уједињене нације упозоравају на растућу глобалну несигурност хране.
Сукоби и поремећаји поморских рута у Црвеном мору и Ормуском мореузу довели су до раста цијена енергената, горива и ђубрива, што најтеже погађа најрањивије земље и становништво, преноси Вечерњи лист.
