Гранична контрола и даље на снази

Аутор:

АТВ
04.05.2026 10:55

Бодљикава жица
Фото: pexels/David Levinson

Њемачки министар унутрашњих послова Александар Добринт изјавио је да ће граничне контроле остати на снази упркос смањењу броја тражилаца азила.

"Тренутно је наш фокус на одржавању граничних контрола", рекао је јавном сервису АРД Добринт, који је члан конзервативног блока канцелара Фридриха Мерца.

Он је навео да њемачке службе и даље враћају људе са границе.

Добринт је истакао да Влада Њемачке намјерава да на средњи рок "учини миграциони систем у Европи довољно функционалним" како би граничне контроле могле да буду поново укинуте.

"Међутим, данас би било прерано да се каже када ће тај тренутак наступити", додао је њемачки министар унутрашњих послова.

У априлу је знатно мање људи поднијело први захтјев за азил у Њемачкој у поређењу са истим мјесецом лани.

Добринт је у мају прошле године појачао граничне контроле које је његова претходница Ненси Фезер из Социјалдемократске партије проширила на цијелу њемачку копнену границу.

Поред тога, он је наредио њемачкој полицији да враћа са границе тражиоце азила, осим ако је ријеч о болесним лицима, трудницама и другима којима је потребна посебна помоћ, преноси Срна.

Њемачка

гранична контрола

азил у Њемачкој

