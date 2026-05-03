Не воли га ни Трамп, ни народ: Мерц непопуларан у Њемачкој

03.05.2026 19:44

Њемачки канцелар Фридрих Мерц присуствује састанку кабинета у канцеларији у Берлину, Њемачка, у сриједу, 15. априла 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Markus Schreiber

Више од 70 одсто Нијемаца незадовољно је начином на који канцелар Фридрих Мерц обавља свој посао, показала је анкета агенције ИНСА коју је наручио лист "Билд ам зонтаг".

Према овом истраживању, 71 одсто испитаника није задовољно радом Мерца, а сваки пети (19 одсто) јесте.

Укупно 76 одсто испитаних је незадовољно политиком владајуће коалиције, а само 16 одсто је сматра задовољавајућом.

"Чак и међу присталицама блока Хришћанско-демократске уније Њемачке и Хришћанско-социјалне уније у Баварској (ЦДУ/СДУ) већина је незадовољна политиком канцелара и његове владе", рекао је шеф ИНСА Херман Бинкерт.

Он је додао да ту само чудо може помоћи.

"Влада не може преокренути тај тренд", рекао је он.

Анкета, у којој су учествовале 1.004 особе, спроведена је 29. и 30. априла.

