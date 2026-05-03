Српчани пеку бика од 700 kg: Манифестација меморијалног карактера

03.05.2026 18:10

Шести по реду "Бик фест" биће одржан у нед‌јељу, 24. маја, код друштвеног дома у Ситнешима код Српца, а очекује се долазак више стотина посјетилаца из цијелог региона.

Централни дио догађаја биће печење бика тежине преко 700 килограма који ће бити набављен на фарми мјештанина Милоша Илића, а конзумација меса ће бити бесплатна, јавља "Радио Србац".

Посјетиоци ће моћи испробати и традиционална јела ситнешког и лепеничког краја која ће припремати домаћице из Фолклорног удружења грађана "Мотајички вук".

Почетак цјелодневног дружења је од 12 часова.

Милован Поповић, један од организатора, каже да ће овогодишњи "Бик фест" имати меморијални карактер, а организоваће се у знак сјећања на прерано преминуле мјештане Миодрага Мићу Ракића, Дарка Вујића и Момчила Вучића.

"Неки од њих су страдали у трагичним околностима, због чега смо прошле године отказали манифестацију. Обићи ћемо њихова гробна мјеста, а одштампали смо и мајице са њиховим именима. Учествовали су са нама у организацији овог догађаја и знамо да би вољели да наставимо традицију", рекао је Поповић.

