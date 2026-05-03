Logo
Large banner

Спавање са укљученим вентилатором може изазвати озбиљне проблеме

Аутор:

АТВ
03.05.2026 17:49

Коментари:

0
Вентилатор
Фото: pexels/Enrique Zafra

Доласком топлијих дана, многи људи се окрећу вентилатору како би им помогли да заспу, али ова навика може имати и негативне посљедице.

Иако помаже код врућине, стални проток ваздуха може утицати на ваше здравље, посебно током ноћи. Прије него што га оставите укљученог док спавате, вриједи размислити о могућим нежељеним ефектима.

Један од главних проблема су алергије и иритација респираторних органа. Др Киран Динтјала упозорава да вентилатори могу ширити прашину и полен по просторији, што може погоршати симптоме код људи са алергијама и астмом. Такође, сув ваздух може исушити слузокожу носа и грла и изазвати нелагодност. Људи који спавају отворених уста могу се пробудити са болом у грлу, пише Унилад.

Сув ваздух може довести до тога да тијело производи више слузи.

Консултант за сан Мартин Сили такође упозорава на потенцијалне проблеме, савјетујући опрез приликом коришћења вентилатора. Он истиче да сув ваздух може подстаћи тијело да производи више слузи, што доводи до симптома као што су „главобоље, зачепљеност носа, па чак и главобоље изазване синусима“. Додаје: „Ово се такође препоручује онима који су лоше спавали због врућине, јер чак и блага дехидрација може повећати осјећај поспаности и умора.“

Још једна могућа посљедица је укоченост мишића од хладног ваздуха усмјереног ка тијелу ноћу. Сили је посебно опрезан према људима који већ имају болове у мишићима. „Ако већ имате болове у мишићима, на примјер од вјежбања или неправилног сједења за столом, требало би да избјегавате усмјеравање вентилатора ка том подручју ноћу“, објаснио је.

(индекс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

вентилатор

здравље

љето

врућине

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Упозорење доктора за све који користе вентилатор

Здравље

Упозорење доктора за све који користе вентилатор

10 мј

0
Четири генијална начина да свој вентилатор претворите у клима уређај

Савјети

Четири генијална начина да свој вентилатор претворите у клима уређај

10 мј

0
Јефтини трикови за расхлађивање, без климе и вентилатора

Савјети

Јефтини трикови за расхлађивање, без климе и вентилатора

11 мј

0
Представљен нови миш са вентилатором који хлади дланове

Наука и технологија

Представљен нови миш са вентилатором који хлади дланове

11 мј

0

Више из рубрике

Дијета исхрана аутофагија

Здравље

Кардиолог упозорава: Аутофагија не доводи до мршављења, а може бити веома опасна

7 ч

0
Алкохол

Здравље

Ново откриће: Чак и „умјерене“ количине алкохола оштећују мозак

1 д

0
Вакцина

Здравље

Свјетска седмица имунизације: Вакцина највеће достигнуће медицине

2 д

0
Колико кафе дневно помаже у смањењу стреса?

Здравље

Колико кафе дневно помаже у смањењу стреса?

2 д

0

  • Најновије

19

32

Република Српска и ФБиХ још увијек без важних медијских закона

19

30

Остала без дијела лобање: Претукао дјевојку, па умро чекајући пресуду

19

27

"Слобода медија стуб демократије"

19

14

Синер експресно стигао до титуле у Мадриду

19

08

Обиљежене 34 године од злочина у Добровољачкој улици

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner