Спавање са укљученим вентилатором може изазвати озбиљне проблеме

Доласком топлијих дана, многи људи се окрећу вентилатору како би им помогли да заспу, али ова навика може имати и негативне посљедице.
Иако помаже код врућине, стални проток ваздуха може утицати на ваше здравље, посебно током ноћи. Прије него што га оставите укљученог док спавате, вриједи размислити о могућим нежељеним ефектима.
Један од главних проблема су алергије и иритација респираторних органа. Др Киран Динтјала упозорава да вентилатори могу ширити прашину и полен по просторији, што може погоршати симптоме код људи са алергијама и астмом. Такође, сув ваздух може исушити слузокожу носа и грла и изазвати нелагодност. Људи који спавају отворених уста могу се пробудити са болом у грлу, пише Унилад.
Сув ваздух може довести до тога да тијело производи више слузи.
Консултант за сан Мартин Сили такође упозорава на потенцијалне проблеме, савјетујући опрез приликом коришћења вентилатора. Он истиче да сув ваздух може подстаћи тијело да производи више слузи, што доводи до симптома као што су „главобоље, зачепљеност носа, па чак и главобоље изазване синусима“. Додаје: „Ово се такође препоручује онима који су лоше спавали због врућине, јер чак и блага дехидрација може повећати осјећај поспаности и умора.“
Још једна могућа посљедица је укоченост мишића од хладног ваздуха усмјереног ка тијелу ноћу. Сили је посебно опрезан према људима који већ имају болове у мишићима. „Ако већ имате болове у мишићима, на примјер од вјежбања или неправилног сједења за столом, требало би да избјегавате усмјеравање вентилатора ка том подручју ноћу“, објаснио је.
