Кардиолог упозорава: Аутофагија не доводи до мршављења, а може бити веома опасна

Аутор:АТВ
Аутофагија је тренд у исхрани који је постао масовно популаран, јер многи мисле да представља лак начин за мршављење. Ипак, ново истраживање показује да то није баш тако.
Седам година др. Итан Вајс, кардиолог са Калифорнијског универзитета у Сан Франциску (УЦСФ), експериментисао је аутофагијом.
Ова метода исхране постала је масовно популарна након што је низ студија на мишевима показало да би могла бити ефикасна стратегија мршављења.
Вајс је сам одлучио да покуша аутофагију, ограничивши сопствену исхрану на осам сати дневно. Након што су видели да је смршао неколико килограма, многи од његових пацијената питали су га да ли би то могло успети за њих. 2018. године, он и група истраживача започели су клиничко испитивање да би проучавали аутофагију. Резултати објављени у септембру су га изненадили.
Људи којима је било одређено да једу у оквиру строгог осмочасовног прозора сваког дана, прескачући храну ујутру, изгубили су у просеку око 2 килограма током периода од 12 недеља. Испитаници који су јели у уобичајено време оброка, уз дозвољене грицкалице, изгубили су 1,5 килограма. Према истраживачком тиму из УЦСФ, разлика није била “статистички значајна”.
"Ушао сам у ово надајући се да ћу показати да ово што радим годинама функционише. Али чим сам видео податке, зауставио сам се", рекао је он.
Почевши од 2018. године, лекар је са својим тимом регрутовао 116 људи који су имали прекомерну тежину или гојазност. Сви учесници су добили вагу и затражено је да вежбају као и обично.
Вајс сугерише да је ефекат плацеба могао проузроковати губитак килограма код обе групе: многи људи ће пажљивије обратити пажњу на то шта једу када се упишу у студију о исхрани, што значи да је већа вероватноћа да ће бирати здравију храну. Стога, каже он, читаоци би требало да буду све сумњичавији према било којој студији о исхрани нема контролну групу, преноси Ало
Истраживачи су од мањег процента учесника затражили да дођу на Универзитет ради обављања напреднијих тестова, укључујући промене у проценту масти, глукози, инсулину и тако даље. Кроз та мерења, истраживачи су открили да су људи који су се придржавали правила аутофагије изгубили више мишићне масе од контролне групе. Вајс каже да исход није коначан, али се нада да ће спровести даље студије. Такође су потребне даље студије које ће показати да ли је аутофагија безбедна за људе старије од 60 година или оне који имају хроничне болести попут дијабетеса.
Ипак, Вајс још увек није спреман да у потпуности отпише аутофагију – његова студија је захтевала да учесници прескачу храну ујутру. Није проучавао ефекте када је реч о прескакању оброка ноћу. Али за сада аутофагију неће препоручити својим пацијентима. "Само мршављење не значи да се добре ствари дешавају по ваше здравље", објаснио је.
