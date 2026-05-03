Цвијановић: Од истине се не смије одустати

Од истине се не треба и не смије одустати, истакла је српски члан Предсједиштва БиХ Жељка Цвијановић на обиљежавању 34 године од убиства припадника ЈНА у Добровољачкој улици у Сарајеву.
Цвијановићева је нагласила да је оно што се десило 2. и 3. маја 1992. године у Добровољачкој био злочиначки подухват.
Она је рекла да је важно будућност градити на начин да се никада не одустане од истине, трагања за правдом и задовољења правде.
"Оно што знам и што сам научила радећи и овај и неке друге послове, јесте прво то да не смијемо одустати од истине, а друга ствар је да то не треба учинити и да нема оправдања да се да и милиметар оног што је наше", истакла је Цвијановићева у обраћању у Источном Новом Сарајеву.
Она је указала на потребу да се што више сјећамо страдалих и поштујемо њихову жртву јер ћемо тако више цијенити слободу у којој живимо.
"Знам да смо уморни од многих неправди, да смо и као народ и као институције исцрпљивани дуго времена разним неправдама и да су оне сервиране на различне начине, али морамо да разумијемо да је свака жртва обавеза за сваког од нас", нагласила је Цвијановићева.
Напоменула је да историја учи да се сјећамо свих, али и да је обавеза да се то пренесе новим генерацијама.
Указала је да се много тога дешавало уз манипулацију са намјером да се умањи капацитет, потенцијал и Републике Српске и њених институција, а коначно и Срба као народа.
"Утолико је већа наша обавеза да се сјећамо", нагласила је Цвијановићева.
Захвалила је свима који су допринијели или доприносе да се очува сјећање и да се искаже поштовање према жртвама.
Код споменика 65. пуку ЈНА и ВРС у Градском парку у Источном Новом Сарајеву данас су положени вијенци и цвијеће чиме је завршено обиљежавање 34 године од мучког напада на колону ЈНА у Добровољачкој улици.
У бившој Добровољачкој улици у Сарајеву данас су положене бијеле руже и прислужене свијеће на мјесто гдје су на данашњи дан 1992. године паравојне муслиманске снаге извршиле масакр над припадницима ЈНА који су се мирно повлачили из Сарајева према Лукавици.
Према подацима Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица, 2. и 3. маја у Сарајеву погинуло је најмање 28 припадника ЈНА
