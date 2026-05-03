Пантелић: Ни након три деценије нема суштинског помака у случају Добровољачка

03.05.2026 12:07

Мирном шетњом и полагањем цвијећа обиљежено 34 године од злочина у Добровољачкој улици
Мајор у пензији Жељко Пантелић изјавио је данас на обиљежавању страдања припадника ЈНА да ни након више од три деценије од дешавања у Добровољачкој улици у Сарајеву није дошло до суштинског помака у утврђивању одговорности нити у изградњи културе сјећања.

Пантелић, аутор књиге "Ничији војници у сарајевском паклу 1992." и некадашњи припадник 65. заштитног моторизованог пука, оцијенио је да су и даље присутна супротстављена тумачења ратних догађаја у Сарајеву, која не одражавају искуство учесника.

"Осим моје књиге изашло је још неколико књига других учесника, али се са друге стране још провлаче те бајке о неким бранитељима Сарајева, о нападу ЈНА на Предсједништво БиХ, о заробљавању Алије Изетбеговића", рекао је Пантелић.

Он је указао да се обиљежавања годинама одвијају без могућности да се посјети само мјесто страдања у Добровољачкој, већ се полагање вијенаца организује на другој локацији, код Скендерије.

"Жао ми је што након свега не можемо да кажемо да је дошло до неког помака у тим односима, јер смо овд‌је до свих ових година дочекивани на разне начине, па су нам чак бацане свијеће и цвијеће које су полагали овд‌је", рекао је Пантелић.

Говорећи о судским процесима, Пантелић је подсјетио да је први предмет затворен 2012. године због недостатка доказа, док се други, који је покренут 2018. године, и даље налази у фази поступка и односи се на ограничен дио догађаја.

Он је додао да дуготрајност процеса ствара сумњу у могућност његовог епилога и доношења коначне правде.

