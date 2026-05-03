Петровић: Блануша кандидат, све остало је издаја - нове странке нека покажу легитимитет на изборима

Врх СДС-а у посљедњих неколико дана поприлично јасно је дао до знања свим опозиционим партијама да ће они имати кандидата за предсједника Републике Српске.
То су рекли и лидер партије Бранко Блануша, шеф Клуба посланика у СДС-а у Народној скупштини Огњен Бодирога, као и бивши предсједник СДС-а Милан Миличевић.
Са ријечима градоначелника Теслића, у потпуности је сагласан и његов колега из Бијељине Љубиша Петровић, који је уједно и члан Предсједништва СДС-а.
"Што прије кажемо гласно и јасно, без задршке и околишања да је професор Бранко Блануша кандидат за предсједника Републике Српске, то ће свима бити лакше и даљи преговори ће бити омогућени, рекао је Петровић те подијелио објаву Милана Миличевића.
Нагласио је да би било каква промјена значила издају СДС-а, али и још горе од тога, издају свих људи који истински вјерују да су промјене у Српској могуће.
"Свака измјена довешће до расула, хаотичности и губитка било какве шансе за побједу! Новоформиране странке нека сада на овим изборима покажу свој легитимитет и јачину, па нека на основу свог резултата даље се котирају!", рекао је Петровић.
