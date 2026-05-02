Logo
Large banner

Кошарац: Зашто опозиција не извуче кандидата из киндер јајета?

Аутор:

Марија Милановић
02.05.2026 19:45

Коментари:

4
Кошарац: Зашто опозиција не извуче кандидата из киндер јајета?

Поводом спекулација федералних медија да ће опозиција у Републици Српској бирати кандидата за предсједника између ПСС-овог Драшка Станивуковића и СДС-овог Бранка Блануше преко анкете, замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац им је предложио јефтинији, а и њима познат начин.

“Пише се да ће о кандидату опозиције за предсједника Српске одлучивати анкета. Зашто га не извуку из киндер-јајета?! Јефтиније им је, а већ имају искуства у томе”, навео је Кошарац на Икс-у.

Подсјећамо, како наводе федерали медији, СДС и ПСС су ангажовали једну агенцију, која ће провести истраживање у Републици Српској, а који кандидат између Блануше и Станивуковића буде имао најбољи резултат, он ће бити кандидат.

Милан Миличевић

Република Српска

Миличевић: СДС ће имати кандидата за предсједника Републике Српске!

Данас су се огласили и из самог врха СДС-а уз најаву да ће имати свог кандидата и да је то како кажу, једногласна и неупитна одлука органа странке.

Огњен Бодирога

Република Српска

Бодирога: Одлучено и потврђено, Бранко Блануша кандидат СДС-а за предсједника Српске

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сташа Кошарац

опозиција

Кандидатура

Република Српска

Драшко Станивуковић

Бранко Блануша

Коментари (4)
Large banner

Више из рубрике

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић говори на централној манифестацији у Центру за обуку Залужани поводом Дана полиције Републике Српске, 4. априла 2026. године.

Република Српска

Минић: Влада Српске ће обезбиједити средства за дјецу с Космета јер град није у стању

2 ч

1
Сусрет Додика и Варгаса у Чикагу

Република Српска

Сусрет Додика и Варгаса у Чикагу: "Вриједности за које се боримо универзалне, а наша борба глобална"

2 ч

2
Бодирога: Одлучено и потврђено, Бранко Блануша кандидат СДС-а за предсједника Српске

Република Српска

Бодирога: Одлучено и потврђено, Бранко Блануша кандидат СДС-а за предсједника Српске

2 ч

7
Синиша Каран на конференцији за медије у Бањалуци.

Република Српска

Каран: Злочин у Добровољачкој двострука обавеза - истрајати у тражењу одговорности и сачувати сјећање на жртве

3 ч

0

  • Најновије

21

17

Додик обишао споменик ђенерала Драже у Либертвилу

21

00

Хаос у Украјини: Избила побуна – војници убили замјеника команданта

20

39

"Када је било за лајкове, перформанс није изостајао, а када је за посјету дјеце са Косова на Драшка се не може рачунати"

20

29

У Приједору представљен „Златни рез 42 – Дјеца Козаре“

20

23

Бијела кућа објавила необичан снимак који траје сат времена: Трамп изговара само једну ријеч

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner