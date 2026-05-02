Кошарац: Зашто опозиција не извуче кандидата из киндер јајета?

Аутор:Марија Милановић
Коментари:4
Поводом спекулација федералних медија да ће опозиција у Републици Српској бирати кандидата за предсједника између ПСС-овог Драшка Станивуковића и СДС-овог Бранка Блануше преко анкете, замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац им је предложио јефтинији, а и њима познат начин.
“Пише се да ће о кандидату опозиције за предсједника Српске одлучивати анкета. Зашто га не извуку из киндер-јајета?! Јефтиније им је, а већ имају искуства у томе”, навео је Кошарац на Икс-у.
Piše se da će o kandidatu opozicije za predsjednika Srpske odlučivati anketa. Zašto ga ne izvuku iz kinder-jajeta?! Jeftinije im je, a već imaju iskustva u tome.— Staša Košarac (@StasaKosarac) May 2, 2026
Подсјећамо, како наводе федерали медији, СДС и ПСС су ангажовали једну агенцију, која ће провести истраживање у Републици Српској, а који кандидат између Блануше и Станивуковића буде имао најбољи резултат, он ће бити кандидат.
