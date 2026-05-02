У Приједору представљен „Златни рез 42 – Дјеца Козаре“

У Приједору је одржана трибина „Анатомија зла“ на којој је хрватски редитељ Лордан Зафрановић представио своје ново филмско остварење „Златни рез 42 – Дјеца Козаре“ у којем је описано страдање у логору Јасеновац кроз постављено питање о људском злу које се поистовјећује са данашњицом.
Циљ филма није препричавање прошлости него пут до истине која не дијели, него ослобађа.
Радња филма није само историјска ретроспектива, већ опомена о потенцијалном злу у савременом друштву. Деценијско истраживање о Јасеновцу претворио је у филм који види као свој најбољи алат против мржње и ревизионизма. Сниман у Војводини, окупио је регионалну екипу и 180 глумаца, док су три главне улоге повјерене глумцима из Хрватске.
"Темељ је био Јасеновац и сва остала документација која ми је била на располагању је уграђена у темељ овог филма, а остало је била моја инспирација тим ужасним стварима које су се тамо дешавале и мислим да смо направили један филм који иде изнад самог документа и бави се о злу у људима", каже Зафрановић.
За Лордана Зафрановића Приједор није само успутна станица за приказивање филма. Управо на овим просторима, гд је је народ кроз историју највише страдао, редитељ истиче велику жељу за премијеру филмског остварења чија се радња темељи на документацији о Јасеновцу.
"Дугогодишњи пријатељ Лордана Зафрановића, наше дружење траје 40 година од „Пада Италије“ кад сам ја био као студент ушао сам на његово снимање и то дружење траје до данашњих дана", каже Слободан Иветић, редитељ.
"Могу такође да кажем да Градска управа преговара са господином Зафрановићем да извршимо промоцију његовог најновијег филма који се зове „Дјеца Козаре“. Филм још увијек није у званичној пројекцији али постоји велика могућност да ће филм бити први пут премијерно пуштен у Приједору када то дозволе околности", рекао је Бранко Мудринић, шеф кабинета градоначелника Приједора.
Након снимања у Војводини и монтаже у Београду, овај филм чека свој сусрет са публиком као круну Зафрановићевог рада. Уколико се преговори са Градском управом реализују, Приједор ће први свједочити овој филмској анатомији зла, која за циљ има не само суочавање са прошлошћу већ и стварање темеља за нормалну коегзистенцију на овим просторима.
