АТВ
02.05.2026 21:34

Трагедија на Скадарском језеру: Једна особа страдала, за другом се трага

Четрдесетогодишњи мушкарац смртно је страдао у превртању пловила на Скадарском језеру, за једном особом се трага, а трећа је транспортована у Клиничко-болнички центар у Подгорици, преносе црногорски медији.

Несрећа се догодила када је глисер ударио у препреку у води из за сада неутврђених разлога.

Службе претражују терен, у току је увиђај и обавијештен је надлежни тужилац.

