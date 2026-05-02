Трагедија на Скадарском језеру: Једна особа страдала, за другом се трага

Четрдесетогодишњи мушкарац смртно је страдао у превртању пловила на Скадарском језеру, за једном особом се трага, а трећа је транспортована у Клиничко-болнички центар у Подгорици, преносе црногорски медији.
Несрећа се догодила када је глисер ударио у препреку у води из за сада неутврђених разлога.
Службе претражују терен, у току је увиђај и обавијештен је надлежни тужилац.
