Ухапшен мушкарац: Супругу и малољетну дјецу приморавао да просјаче

01.05.2026 19:28

Фото: Unsplash

Црногорска полиција ухапсила је мушкарца из Новог Пазара са пребивалиштем у Подгорици због сумње да је супругу и малољетну дјецу од 11 и 12 година приморавао да просјаче.

Сумња се да је мушкарац пријетио супрузи и малољетној дјеци коју је приморавао да изостају из школе и да сваког петка просјаче испред једног вјерског објекта у Подгорици, наводи се у саопштењу.

Осим тога, осумњичен је и за насиље у породици јер је супрузи упућивао пријетње по живот и тијело, саопштено је из Управе полиције Црне Горе.

Он се сумњичи за кривична дјела трговина људима и насиље у породици или породичној заједници, преноси Срна.

