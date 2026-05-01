Ухапшен мушкарац: Супругу и малољетну дјецу приморавао да просјаче

Аутор:АТВ
Црногорска полиција ухапсила је мушкарца из Новог Пазара са пребивалиштем у Подгорици због сумње да је супругу и малољетну дјецу од 11 и 12 година приморавао да просјаче.
Сумња се да је мушкарац пријетио супрузи и малољетној дјеци коју је приморавао да изостају из школе и да сваког петка просјаче испред једног вјерског објекта у Подгорици, наводи се у саопштењу.
Осим тога, осумњичен је и за насиље у породици јер је супрузи упућивао пријетње по живот и тијело, саопштено је из Управе полиције Црне Горе.
Он се сумњичи за кривична дјела трговина људима и насиље у породици или породичној заједници, преноси Срна.
