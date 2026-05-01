Страшна трагедија: Гол пао на сина протојереја Кнежевића и усмртио га

Аутор:АТВ
Коментари:0
Дванаестогодишњи дјечак Јован Кнежевић трагично је страдао прије 2 дана на Цетињу када је на њега пала конструкција гола.
Како се незванично сазнаје, дјечак је са неколико другова играо фудбал у балону на Старом игралишту када се догодила трагедија.
Несрећа се, према информацијама до којих је дошао Радио Цетиње, догодила у поподневним часовима на спортском терену код Његошевог парка на Цетињу.
Како је јављено, дјечак је транспортован у Клинички центар Црне Горе али је преминуо од задобијених повреда.
Надлежни испитују под којим околностима је дошло до трагедије.
Како се незванично сазнаје, дјечак је син протојереја Остоје Кнежевића са Цетиња.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
16 ч0
Регион
22 ч0
Регион
1 д0
Регион
1 д0
Најновије
Тренутно на програму