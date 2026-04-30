Дигитална бројила направила хаос: Грађани умјесто 30 евра добијали рачун за струју од 500 евра

Аутор:АТВ
Коментари:0
Високи рачуни за електричну енергију који су грађанима Хрватске стигли за март и даље изазивају незадовољство, нарочито у Сињу, али сличне притужбе долазе и из других дијелова земље. Заједничко свима који се жале је нагли раст износа након замјене старих аналогних бројила новим дигиталним уређајима.
Грађани који покушавају да оспоре рачуне често се суочавају са компликованом процедуром у којој, како кажу, на крају остају без конкретног рјешења. Рачуне издаје ХЕП-ова фирма Електра којој се подноси приговор, али одговорност за очитавање и исправност бројила сноси Оператер дистрибутивног система (ОДС). Управо та фирма очитава потрошњу, мијења бројила и евентуално реагује на уважене притужбе, пише Слободна Далмација.
Увођење дигиталних бројила знатно је поједноставило систем наплате и смањило трошкове јер више није потребно физичко очитавање. Некада су инкасатори обилазили домаћинства, док се касније прешло на процјене потрошње и аконтационо плаћање. Данас се, захваљујући даљинском очитавању, рачуни испостављају на основу стварне мјесечне потрошње.
Међутим, проблеми настају када нова бројила не раде исправно. У таквим случајевима може доћи до погрешног евидентирања потрошње, што резултира енормним рачунима. Тако су забиљежени примјери у којима су пензионери, који иначе троше минимално, умјесто уобичајених 30 до 40 евра, добили рачуне који досежу 300, 400 па и 500 евра, што је за многе износ који премашује њихова мјесечна примања.
Једна читатељка пожалила се како су јој бројило мијењали без претходног обавјештења, док није била код куће, те да није имала увид у почетно стање. Након тога стигао јој је рачун са додатних 320 евра разлике. Упркос покушајима да добије објашњење и провјеру, одговор није добила, те као једину опцију види судски поступак.
Додатно незадовољство изазива тврдња да дио новоуграђених дигиталних бројила не очитава потрошњу исправно. Грађани се питају зашто морају да сносе посљедице туђих грешака, нарочито у ситуацијама када им се пријети принудном наплатом ако рачун не подмире на вријеме.
Удружење „Сплитски потрошач“ савјетује грађанима да науче да очитавају податке на дигиталним бројилима и упореде их са рачунима. У случају одступања препоручује се фотографисање стања и тражење исправке. Такође упозоравају на праг од 3000 kWh у шест мјесеци, након којег цијена електричне енергије расте за 35 одсто.
Проблем може настати и због ранијих погрешних процјена потрошње. Ако се разлика накнадно обрачуна као нова потрошња, лако се прелази наведени праг, што додатно повећава трошак. Потрошачи који сумњају у исправност бројила могу затражити провјеру, али ако се покаже да је уређај исправан, сами сносе трошак испитивања. У случају спора, потребно је поднијети писани приговор ХЕП-ОДС-у, а ако одговор изостане или буде негативан, могуће је обратити се Комисији за рекламације или Хрватској регулаторној агенцији за енергетику.
Како би избјегли сличне ситуације, стручњаци савјетују редовну контролу рачуна и правовремену реакцију на неправилности. Они који немају даљинско очитавање могу уговорити самостално очитавање и тако плаћати искључиво стварну мјесечну потрошњу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
3 ч0
Република Српска
3 ч1
Хроника
3 ч1
Економија
3 ч0
Регион
3 ч2
Регион
4 ч0
Регион
4 ч0
Регион
8 ч0
Најновије
15
44
15
30
15
12
15
10
15
05
Тренутно на програму