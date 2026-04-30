Трагедија на Цетињу: Дјечак страдао на фудбалском игралишту

Аутор:АТВ
Коментари:0
Дванаестогодишњи Ј.К. трагично је страдао синоћ на Цетињу када је на њега пала конструкција гола.
Како незванично преноси Побједа, дјечак је са неколико другова играо фудбал у балону на Старом игралишту када је на њега пала конструкција гола.
Надлежни испитују под којим околностима је дошло до трагедије.
