Милан Кнежевић позван на саслушање, неће се одазвати

Аутор:АТВ
Предсједник Демократске народне партије (ДНП) Црне Горе, посланик Милан Кнежевић обавијестио је данас јавност да ових дана интензивно суд за прекршаје у Подгорици саслушава грађане Ботуна и грађане Зете зато што су крајем децембра прошле године пружали пасивни отпор једном злокобном и високо коруптивном науму.
Ријеч је о томе да Главни град и дијелови државе противно вољи грађана Зете који су организовали референдум, да противно вољи локалне самоуправе али и противно и Уставу и Закону испланирају постројење за пречишћавање отпадних вода са спалионицом тик уз базен црвеног муља у зетском насељу Ботун.
„Сваком је познато колико и како је трајала борба грађана Ботуна и грађана Зете већ двије и по деценије који су се борили за здраву животну средину и који су јасно указивали да по основу извјештаја еко токсиколошког центра још из 2004. године живот на том простору или дијелу простора нема никакву перспективу”, навео је Кнежевић.
Међутим, истакао је, држава је одлучила да употријеби силу и то је један од разлога зашто је ДНП напустила власт.
“Оно што желим да подијелим са црногорском јавношћу како бих елиминисао све спекулације и конструкције да је ДНП на челу са мном као њеним предсједником и предсједником општине Михаилом Асановићем нешто калкулисала и избјегла одговорност док се саслушавају грађани Зете и Ботуна и кажњавају по кратком поступку у суду за прекршаје јесте да обавијестим медије и грађане Зете и Црне Горе да сам 20. априла, дакле прије девет дана, добио позив од суда за прекршаје по пријави ЦБ Подгорица због дешавања у Ботуну”, навео је Кнежевић у видео изјави објављеној на Инстаграму.
Он је додао да је пријаву поднио Милан Радусиновић и навео да је то човјек који је 30. јануара 2020. године хапсио његову мајку и све грађане који су били у литијама и који су протестовали против срамног закона о слободи вјероисповијести.
Према информацијама са којима располажу, Кнежевић каже да поједине судије од људи који се појављују на саслушању траже извињење Радусиновићу што су тога дана бранили воду, ваздух и земљу у Ботуну и Зети.
“То је сраман покушај вршења притиска и репресије гдје је наум и намјера да се од жртве направи злочинац а од злочинца жртва. Е сад – ја им поручујем, посебно овом судији који треба да ме саслуша 1. јуна у 16 часова у соби број 8 да немам намјеру да се појавим на саслушању и да ће морати да ме приведу и да примјене закон на мени. Јер нећу дозволити да наша борба и референдумска воља грађана Зете буде завршена у суду за прекршаје на начин да ми будемо кажњени јер је Саша Мујовић послао 700 полицајаца на голоруки народ Ботуна и Зете. Тачка”, навео је Кнежевић и додао:
“Колектор се у овом тренутку гради, али гради се против наше воље – и за већину грађана Зете и Ботуна они који су послали полицију на голоруки зетски народ су наши крвници и тако ће остати. А даће Бог и институционална и политичка воља грађана на изборима да ли 2027. а надам се да ће бити и 2026. да ће се тај срамни и погубни пројекат за Зету окончати и завршити на начин што ће бити блокирани радови јер се изводе противно Уставу и противно Закону”.
Истакао је да је од почетка ове борбе, осморо људи из Ботуна умрло од најтежих онколошких болести.
“У ових пет мјесеци наше борбе није дошло до реализације ниједног од обећања премијера (Милојка) Спајића нити било ког другог из Владе – од санације базена црвеног муља до санирања свих еколошких проблема које грађани Горње Зете имају више од пет деценија. Дакле – лажови остају лажови и ја немам проблем да им то саопштим као што немам проблем да им пошаљем поруку да што се тиче општине Зета, што се грађана Зете и грађана Ботуна тиче – све што раде у овом тренутку у Ботуну је против наше воље и ми ћемо користити све институције да зауставимо овај срамни пројекат”, истакао је Кнежевић.
Кнежевић поручује да ово може да изјави и у име предсједника општине Зета Михаила Асановића који је такође добио позив да се појави у суду за прекршаје 5. јуна.
“Ни он се неће појавити и њега ће морати да приведу. Спремни смо да идемо у затвор за оно у шта вјерујемо и за шта смо увјерени да смо у праву и да смо спремни да робијамо. А Центру безбједности би боље било и Управи полиције и самој Влади да одговори на ове прозивке Милоша Меденице свакодневне у којима разара безбједносни систем и износи најбруталније оптужбе на рачун безбједносног сектора на рачун премијера Спајића и његових бивших министара и у којима потврђује оно што све вријеме говорим – да је ово, част изузецима, једна корумпирана порно Влада која нема обзира према грађанима и која мисли да су грађани Црне Горе њихов експеримент”, навео је Кнежевић.
Поновио је да се неће појавити на саслушању у Суду за прекршаје и поручио да ће морати да га приведу и над њим спроведу закон, као и да се том приликом неће позивати на посланички имунитет.
“Радити колектор у Зети је противно нашој вољи и противно већини грађана Зете. И треба сви да знају који су послали 700 полицајаца на голоруке грађане Ботуна и Зете су наши крвници и одговараће пред институцијама кад-тад. А ја ћу сваком од грађана Зете коме је прописана новчана казна исту ту казну платити јер никад нисам оставио никог нити сам заборавио било кога ко је био са мном у првим борбеним редовима. Ни корак назад”, поручио је Кнежевић.
