Двије особе ухапшене због скривања Милоша Меденице

Аутор:

АТВ
29.04.2026 08:27

Фото: Интерпол

Двије особе из Подгорице ухапшене су због сумње да су помагале одбјеглом Милошу Меденици у скривању од полиције, која наставља потрагу за њим.

Ухапшена су лица чији су иницијали С.Л. /36/ и Н.М. /36/, саопштено је из црногорске Управе полиције.

Против осумњичених ће бити поднесена кривична пријава и биће приведени тужиоцу у Основном државном тужилаштву у Подгорици.

Према наводима полиције, Меденица је прекршио мјеру надзора након чега му је 28. јануара одређен притвор, али је успио да избјегне његово извршење. Управо у том периоду, како се сумња, С.Л. и Н.М. су му помогли у бјекству.

Из полиције су поручили да настављају координисане активности с циљем лоцирања и хапшења Меденице за којим је Интерпол Подгорица 29. јануара расписао међународну потјерницу.

Радио-телевизија Црне Горе сазнаје да су ухапшени Саша Лаковић /36/ и Немања Мучалица /36/.

Милош Меденица је првостепеном пресудом Вишег суда у Подгорици осуђен на казну затвора од десет година и два мјесеца за организовање криминалне организације која се бавила трговином наркотицима, шверцом цигарета, подмићивањем, као и недозвољеним држањем оружја и експлозива.

Након пресуде, Меденица није пронађен на кућној адреси и за њим је издата Интерполова потјерница.

Његова мајка Весна Меденица, бивши предсједник Устанвог суда Црне Горе, осуђена је у истом поступку на десет година затвора за противправни утицај на колеге судије.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

