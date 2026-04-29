Малољетнице физички напале вршњакињу: Све снимале и прослиједиле путем друштвене мреже

Полицијски службеници Одјељења безбједности Подгорица су, по налогу државног тужиоца у Основном државном тужилаштву у Подгорици, поднијели кривичне пријаве против двије малољетнице старости 16 година, због сумње да су починиле кривична дјела насилничко понашање и неовлаштено фотографисање на штету малољетнице старе 14 година.
Одјељењу безбједности Подгорица је јуче пријављено да је 25. априла 2026. године, у портуну једне зграде на Булевару Светог Петра Цетињског, дошло до туче у којој је једна малољетница физички напала другу, те да је цијели догађај снимљен мобилним телефоном и као видео-снимак прослијеђен путем друштвене мреже Снепчет.
Полицијски службеници су идентификовали учеснице догађаја, двије малољетнице старости 16 година.
„Сумња се да је првопријављена малољетница, стара 16 година, починила кривична дјела насилничко понашање и неовлаштено фотографисање, на начин што је 25. априла, око 22 часа, на Булевару Светог Петра Цетињског у Подгорици реметила јавни ред и мир и вршила насиље над оштећеном малољетницом старом 14 година, тако што ју је, након краће вербалне расправе, оборила на бетонску подлогу, а затим јој задала више удараца рукама и ногама у предјелу главе и тијела, усљед чега је оштећена задобила тјелесне повреде“, наводе у саопштењу полиције.
Како додају, она је потом истог дана, након физичког напада, са свог телефона и преко свог налога на друштвеној мрежи Снепчет прослиједила другом малољетном лицу видео-снимак физичког напада на оштећену.
Другопријављена малољетница, такође стара 16 година, осумњичена је за кривично дјело неовлаштено фотографисање, које је, како се сумња, починила на начин што је наведеног датума, око 22 часа, мобилним телефоном неовлаштено сачинила видео-снимак на којем се види физички напад на оштећену од стране првопријављене малољетнице.
(Курир)
