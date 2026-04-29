Земљотрес у Србији: Ево гдје се затресло тло

АТВ
29.04.2026 07:02

Фото: Printscreen/Youtube
Фото: Printscreen/Youtube

У току ноћи, тачније непосредно прије шест часова ујутру, земљотрес јачине 2.1 степен Рихтера погодио је околину Нове Вароши, јавио је Републички сеизмолошки савез Србије.

Према информацијама, потрес је забиљежен на дубини од једног километра.

На основу постављених координата, најближа насељена мјеста детектованом епицентру су Катићи, па Равна Гора, Шареник, Брезова...

С обзиром на интензитет, мала је вјероватноћа да је потрес изазвао неку материјалну штету.

