Logo
Large banner

Бијела кућа пронашла новог "кривца" за напад на Трампа

Аутор:

АТВ
28.04.2026 22:59

Коментари:

0
Агенти америчке Тајне службе окружују предсједника Доналда Трампа, трећег с лева, док га своде са бине након пуцњаве испред балске сале током вечере дописника Бијеле куће, у суботу, 25. априла 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein (STF)

Бијела кућа тврди да је још један покушај атентата на Доналда Трампа повезан са радикалном реториком, док се инцидент у Вашингтону истражује.

Бијела кућа саопштила је да је током викенда још један радикални левичар покушао да убије америчког председника Доналда Трампа, наводећи да је то трећи такав напад у мање од двије године.

Према њиховим тврдњама, напад није био случајан. Портпаролка Каролин Ливит изјавила је да манифест нападача "звучи као да је преписан од демократа". Администрација Доналда Трампа оптужила је демократе да годинама користе запаљиву реторику према председнику, његовој администрацији и милионима Американаца, које називају фашистима и претњом демократији.

Као примјере наводе изјаве демократских званичника, укључујући Хакима Џефриса, који је рекао да су "демократе ушле у еру максималног рата против републиканаца", као и сенатора Чака Шумера, који је позвао присталице да се "дигну против председника Трампа".

Гувернер Калифорније Гевин Њусом позвао је присталице да "ударе противнике", док је гувернер Пенсилваније Џош Шапиро изјавио да "главе морају пасти у Трамповој администрацији". Гувернер Минесоте Тим Волц рекао је да је његова држава "у рату са федералном владом", док је конгресменка Бони Вотсон Колман позвала на хитно уклањање предсједника.

"То је само дио болесне реторике у посљедњим мјесецима", наводи се у саопштењу Бијеле куће, уз поруку: "Доста је било", коју је упутио Трамп.

Подсјећамо, наоружани мушкарац, 31-годишњи Кол Томас Ален из Калифорније, отворио је ватру у хотелу Вашингтон Хилтон током вечере дописника Бијеле куће, где је био и председник. Осумњичени је савладан након што је ранио једног агента Тајне службе

Ово је трећи пут у три године да се Трамп суочио са озбиљном пријетњом, након што је током кампање 2024. преживео два атентата, укључујући и метак који му је окрзнуо ухо на скупу у Пенсилванији.

(Јутарњи лист)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Америка

атентат

Вашингтон

Бијела кућа

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Појавио се снимак хапшења вође картела: Опасни криминалац се крио у канализацији

Свијет

Појавио се снимак хапшења вође картела: Опасни криминалац се крио у канализацији

2 ч

0
Никада отворенији сукоб Трампа и Мерца: Ко је и ко ће бити понижен?

Свијет

Никада отворенији сукоб Трампа и Мерца: Ко је и ко ће бити понижен?

3 ч

3
Предсjедник Доналд Трамп и прва дама Меланија Трамп поздрављају британског краља Чарлса III и краљицу Камилу како стоје током интонирања химни током церемоније доласка државне посете на Јужном травњаку Бијеле куће, у уторак, 28. априла 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп: Веома добар састанак са Краљем Чарлсом Трећим

4 ч

0
Виктор Орбан се обраћа својим присталицама на предизборном митингу

Свијет

Виктор Орбан понудио оставку на функцију предсједника Фидеса

5 ч

0

  • Најновије

22

59

Бијела кућа пронашла новог "кривца" за напад на Трампа

22

54

Андреа Николић је актуелна мисица и члан Менсе са IQ-ом 135

22

45

Појавио се снимак хапшења вође картела: Опасни криминалац се крио у канализацији

22

41

Да ли ће бити повећане плате радницима Жељезница?

22

39

Крај априла доноси срећу за четири хороскопска знака

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner