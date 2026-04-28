Бијела кућа пронашла новог "кривца" за напад на Трампа

Бијела кућа тврди да је још један покушај атентата на Доналда Трампа повезан са радикалном реториком, док се инцидент у Вашингтону истражује.
Бијела кућа саопштила је да је током викенда још један радикални левичар покушао да убије америчког председника Доналда Трампа, наводећи да је то трећи такав напад у мање од двије године.
Према њиховим тврдњама, напад није био случајан. Портпаролка Каролин Ливит изјавила је да манифест нападача "звучи као да је преписан од демократа". Администрација Доналда Трампа оптужила је демократе да годинама користе запаљиву реторику према председнику, његовој администрацији и милионима Американаца, које називају фашистима и претњом демократији.
Као примјере наводе изјаве демократских званичника, укључујући Хакима Џефриса, који је рекао да су "демократе ушле у еру максималног рата против републиканаца", као и сенатора Чака Шумера, који је позвао присталице да се "дигну против председника Трампа".
Гувернер Калифорније Гевин Њусом позвао је присталице да "ударе противнике", док је гувернер Пенсилваније Џош Шапиро изјавио да "главе морају пасти у Трамповој администрацији". Гувернер Минесоте Тим Волц рекао је да је његова држава "у рату са федералном владом", док је конгресменка Бони Вотсон Колман позвала на хитно уклањање предсједника.
"То је само дио болесне реторике у посљедњим мјесецима", наводи се у саопштењу Бијеле куће, уз поруку: "Доста је било", коју је упутио Трамп.
Подсјећамо, наоружани мушкарац, 31-годишњи Кол Томас Ален из Калифорније, отворио је ватру у хотелу Вашингтон Хилтон током вечере дописника Бијеле куће, где је био и председник. Осумњичени је савладан након што је ранио једног агента Тајне службе
Ово је трећи пут у три године да се Трамп суочио са озбиљном пријетњом, након што је током кампање 2024. преживео два атентата, укључујући и метак који му је окрзнуо ухо на скупу у Пенсилванији.
