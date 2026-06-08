Каспер коначно проговорио: Открио све о стању Мине Костић

Извор:
АТВ
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Вјереник Мине Костић, Мане Ћурувија, познатији као Каспер, данас је поново посјетио пјевачицу, која је већ девет дана у Специјалној болници "Лаза Лазаревић“ и са њом је провео око сат времена.
По изласку из болнице, као и обично, није био расположен за разговор с новинарима, али је коначно одговорио на питање о Минином здравственом стању пјевачице.
"Мина је одлично", кратко је за "Блиц" рекао Каспер након напуштања болнице и упутио се у непознатом правцу.
Подсјетимо, Мина Костић је у ову здравствену установу примљена 31. маја уз пратњу полиције, након што је наводно испољила знакове агресивног понашања. Према доступним информацијама, задржана је због тешке анксиозности.
Како се наводи, планирано је да на лијечењу остане до 30 дана.
Њен вјереник је због новонастале ситуације хитно допутовао из Америке како би јој пружио подршку и био уз њу у овом тешком периоду.
Свакодневно је посјећује и углавном је озбиљног и забринутог израза лица, често са цигаретом у руци, до сада вјешто избјегавајући медије окупљене испред болнице, преноси Аваз
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