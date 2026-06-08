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Харис Џиновић проговорио о свом емотивном животу након развода

Аутор:

АТВ
08.06.2026 13:54

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Харис Џиновић
Фото: Youtube/Blic TV

Пјевач Харис Џиновић гостовао је у једној емисији гдје је без длаке на језику проговорио о свом емотивном животу након развода, али и о естрадним трачевима који га прате.

У разговору са водитељком, музичар је оштро реаговао на питање о патњи због пропале љубави, истичући да се у његовом случају иза брака очигледно нису скривале праве емоције.

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Поред тога, Харис је јавно раскринкао и колегиницу која је тврдила да је била у вези са њим, поручивши кратко и јасно да дотична не говори истину и да је он тренутно потпуно слободан, пише Блиц.

На питање да ли је истина да умјетници најбоље пјесме стварају када пате, рекао је:

– Нема истине што се мене тиче. Што мислите да ја патим? Ви мислите да сам ја у тој групи?! Младалачке љубави су пуне патње, али како ћу ја патити? Што бих ја патио? За браком? За љубави? Очигледно није ни била. Да је љубав, остала би онда та љубав.

На констатацију водитељке Бојане Лазић да је једна Харисова колегиница недавно изјавила да је била са њим у емотивној вези, а да је он то демантовао, одговорио је:

– Лаже. Она са мном није била, али неке друге, јесу, вјероватно. Она није. Сада сам соло, то да – рекао је у емисији ”Премијера викенд специјал”, вјероватно мислећи на пјевачицу Наташу Алимпић.

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Подсјетимо, Харис је недавно истакао да му син не прича све, али да имају отворен однос и да га често савјетује.

– Наравно да имамо разговоре као отац и син, наравно некада се слажемо, некада не. Све је као и у другим породицама – рекао је Харис, а на питање да ли можда неке ствари које њему не прича каже мами кратко и иронично је рекао:

– Како ће се јавити мами. Нема мама телефон.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Харис Џиновић

Пјевач

естрада

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