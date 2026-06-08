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Данас се живот мијења из коријена за ова три знака

Аутор:

АТВ
08.06.2026 12:55

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Хороскоп
Фото: pexels/ Gabriela Hughes

Понедјељак, 8. јун, за поједине хороскопске знакове доноси важан преокрет. Након периода несигурности, одлагања и чекања да се ствари саме сложе, долази тренутак када постаје јасно да је вријеме за акцију.

Астролози сматрају да снажан утицај Нептуна доноси суочавање са реалношћу и прилику да се направе кораци који су дуго били одлагани. За многе ће ово бити дан буђења, али три хороскопска знака Зодијака посебно ће осјетити налет одлучности и жељу да коначно узму ствари у своје руке.

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Рак

Ракови су често склони томе да потребе других стављају испред својих. Посљедњих мјесеци многи припадници овог знака осјећали су се као да стоје у мјесту, разапети између сопствених жеља и очекивања околине. Сада долази тренутак када ће схватити да више не могу да одлажу важне одлуке. Било да је ријеч о љубави, послу или великој животној промјени, Ракови ће коначно скупити храброст да крену путем који су дуго прижељкивали.

Дјевица

Дјевице су познате по томе што воле да све држе под контролом. Међутим, управо их потреба за савршенством често спречава да направе први корак. Овај период доноси им важно сазнање - идеални услови можда никада неће доћи. Умјесто чекања, Дјевице ће бити спремне да ризикују и покрену планове које су дуго држале по страни. Управо у тој спонтаности крије се њихов највећи успјех.

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Рибе

Рибе ће најинтензивније осјетити енергију овог транзита. Све оно о чему су маштале и што су до сада сматрале недостижним, одједном ће дјеловати много реалније. Пред њима је период у којем ће морати да вјерују себи више него икада. Важна врата се отварају, али само уколико буду спремне да направе први корак. Умјесто сумњи и изговора, долази вријеме конкретних потеза.

(Жена Блиц)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Хороскоп

астрологија

Астролози

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