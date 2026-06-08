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Ауточистилица за чистије улице

Аутор:

АТВ
08.06.2026 12:38

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Градска управа Фоча набавила је за предузеће "Комуналац" ауточистилицу намијењену за чишћење градских улица.
Фото: Radio Foča

Градска управа Фоча набавила је за предузеће "Комуналац" ауточистилицу намијењену за чишћење градских улица.

Возило је коштало 69.000 КМ, а у потпуности је финансирано из градског буџета.

Градоначелник Милан Вукадиновић подсјећа да је „Комуналац“ раније имао слично возило, које годинама није у функцији, а да ће набавка овог возила допринијети бољој хигијени и чистијим градским улицама, пише Радио Фоча.

"Као што смо најавили модернизацију комплетне механизације и чишћење и уређење градских и приградских насеља, настављамо са овим активностима. Наредна етапа је набавка цистерне-перилице улица, која ће након што ова ауточистилица одради чишћење фракција и прашине даље наставити прање и биће мулитифункционално возило које ће користити и Територијалној ватрогасној једини за гашење пожара", рекао је Вукадиновић.

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Директор Комуналног предузећа „Комуналац“ Миладин Ћаласан истиче да ће им ауточистилица много олакшати рад.

"Прије свега за чишћење ригола и тротоара од зимске фракције и иначе од смећа. То је специјализовано возило које не подиже прашину. Настављамо уз помоћ Градске управе модернизацију", рекао је Ћаласан.

Директор "Комуналца" је додао да је ових дана набављено и 55 нових контејнера за одлагање смећа.

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Тагови :

Фоча

Ауточистилица

прање улица

Улица

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