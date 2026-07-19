Кресојевић с активистима ПСС-а напао екипу АТВ-а

Аутор:АТВ редакција
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Током извјештавања о мирном протесту мјештана Драгочаја због ускраћивања воде, екипа АТВ-а претрпјела је велику непријатност од стране Бојана Кресојевића и његових активиста.
Наиме, њима је засметало што нисмо узели изјаву од Бојана Кресојевића, иако се ради о градском питању.
Кресојевић је нашој екипи запријетио да ће он објавити како "нисмо жељели" да узмемо његову изјаву, иако смо изјаву узели од једине релевантне особе за ово питање која је испред Града била присутна - директора Водовода.
Опште је познато да је Кресојевић велики љубитељ популизма, али оно што остаје нејасно је то у којем својству је желио да да изјаву.
Неколико Кресојевићевих присталица кренуло је вербално да напада нашу новинарку Ивану Кордић и камермана, тјерајући их са мјеста догађаја и поручујући им да више не долазе у Драгочај.
Испред надлежних у граду изјаву је претходно дао директор бањалучког Водовода, од којег су и сами огорчени мјештани тражили одговоре на питања када ће добити воду и зашто се њихов проблем не рјешава.
"Када смо завршили са јављањем уживо пришао нам је Бојан Кресојевић и тражио да да изјаву. Казала сам да смо сада завршили са јављањем и да смо завршили с послом. Он је на то рекао: 'да ли ја требам тако да кажем да нисте хтјели да узмете моју изјаву', на шта сам одговорила да смо завршили с вијестима. Уредник је рекао да иде јављање али да само директор Водовода каже двије реченице и да завршавамо зато што су вијести било при крају, били смо јако кратки са временом", рекла је потресена колегиница Ивана Кордић и додала:
"Послије тога када сам завршила јављање кренули су напади од њега и његових активиста да ја намјерно нисам хтјела да пустим његову изјаву и да он прича. Све послије тога је било вријеђање, омаловажавање и мене и мог сниматеља. У једном тренутку су нам рекли да нећемо отићи нигдје док не узмемо изјаву и од Кресојевића и да је он виши по чину од директора Водовода који је ту најбитнији фактор мјештанима Драгочаја. Осјећала сам се несигурно, вријеђали су ме и говорили 'па шта ако је женско'. Ово не само да је био напад на нас као новинара и сниматеља, већ и на мене као жену".
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