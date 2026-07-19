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Бањалука биљежи раст туризма: За пет мјесеци 8,9 одсто више ноћења него лани

Аутор:

АТВ редакција
19.07.2026 12:25

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Бањалука биљежи раст туризма: За пет мјесеци 8,9 одсто више ноћења него лани
Фото: АТВ

У Бањалуци је у првих пет мјесеци ове године забиљежено три одсто више долазака туриста и 8,9 одсто више ноћења у односу на исти период лани, речено је Срни у градској Туристичкој организацији.

У мају је евидентирано 13.985 долазака туриста, односно четири одсто више него у истом мјесецу прошле године, док је остварено 23.396 ноћења, односно око 15 одсто више.

Самостални стручни сарадник градској Туристичкој организацији Милица Радовић рекла је да је главни стратешки фокус позиционирање Бањалуке као водеће регионалне дестинације за активни одмор и манифестациони туризам.

"Окосница тих планова ове године током љета је знатно обогаћена манифестација `Љето на Врбасу`, коју смо свечано отворили 2. јула на тврђави `Кастел`", навела је Радовићева.

Она је рекла да је примарни циљ за ово љето да се ријека Врбас, као највреднији природни ресурс, у потпуности стави у функцију туризма.

Радовићева је навела да су кроз једномјесечни програм "Љета на Врбасу", који нуди нови организациони стил, успјели да повежу све кључне туристичке актере који живе и раде уз ријеку.

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Она наводи да су поред традиционалних стубова манифестације попут скокова са Градског моста и трке дајак чамаца, ове године понуђени и потпуно нови садржаји - два музичка фестивала, Вински фестивал и позориште на отвореном, те бесплатне школе дајака и рафтинга.

"Желимо да понудимо садржајан и квалитетан боравак сваком туристи, продужимо њихово задржавање у граду и покажемо да Бањалука током јула нуди сјајан љетни ритам у региону", закључила је Радовићева.

Она је навела да ће у оквиру манифестације "Љето на Врбасу", у четвртак, 23. јула, бити одржана представа "Бањалучке приче" у извођењу "Дис театра" – Позоришта младих Бањалука, а представа ће бити изведена на тераси Куле један на тврђави "Кастел".

Ова представа, каже Радовићева, доноси низ духовитих, емотивних и препознатљивих прича инспирисаних Бањалуком, њеним људима, обичајима и свакодневицом.

"Кроз игру младих глумаца, публика ће имати прилику да на посебан начин доживи дух нашег града и препозна дио себе у овим бањалучким причама. Улаз је слободан", навела је Радовићева.

(СРНА)

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Тагови :

Бањалука

Туризам

Туристичка организација Републике Српске

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