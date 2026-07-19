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Удес код “Емпориума” у Бањалуци, полиција на терену

Аутор:

АТВ редакција
19.07.2026 22:36

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Удес код Емпориума у Бањалуци
Фото: Провјерено

У Бањалуци, на раскрсници у близини тржног центра "Емпориум", дошло је до судара.

На фотографијама које су достављене редакцији портала "Провјерено.инфо", види се да је на једном аутомобилу направљена већа штета.

До удеса је дошло у раскрсници, гдје се саобраћај одвија успорено.

На терену је полуција која обавља увиђај.

Није познато да ли има повријеђених у судару, а више информација биће познато након обављеног увиђаја.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

удес

Бањалука

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