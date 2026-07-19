Удес код “Емпориума” у Бањалуци, полиција на терену

Аутор:АТВ редакција
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У Бањалуци, на раскрсници у близини тржног центра "Емпориум", дошло је до судара.
На фотографијама које су достављене редакцији портала "Провјерено.инфо", види се да је на једном аутомобилу направљена већа штета.
До удеса је дошло у раскрсници, гдје се саобраћај одвија успорено.
На терену је полуција која обавља увиђај.
Није познато да ли има повријеђених у судару, а више информација биће познато након обављеног увиђаја.
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