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Град величине ораха направио хаос у БиХ

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 17:02

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Град у Јабланици 20 јул 2026.
Фото: Facebook/BHMETEO.ba

Снажно невријеме праћено ледом захватило је данас, 20. јула, Јабланицу и околину.

Како се види на фотографијама које је објавио БХМетео.ба, падао је лед величине мањег ораха.

Невријеме је захватило и Коњиц те даље наставило кретање према југоистоку БиХ, објавили су метеоролози.

Подсјећања ради, "Противградна превентива Републике Српске" дејствовала је данас на градоносне процесе на подручју Бањалуке, Приједора, Новог Града, Добоја, Станара, Зворника и Вишеграда.

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Тагови :

киша и град

невријеме

Јабланица

метеоролози

Олуја

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