Град величине ораха направио хаос у БиХ

Снажно невријеме праћено ледом захватило је данас, 20. јула, Јабланицу и околину.

Како се види на фотографијама које је објавио БХМетео.ба, падао је лед величине мањег ораха.

Невријеме је захватило и Коњиц те даље наставило кретање према југоистоку БиХ, објавили су метеоролози.

Подсјећања ради, "Противградна превентива Републике Српске" дејствовала је данас на градоносне процесе на подручју Бањалуке, Приједора, Новог Града, Добоја, Станара, Зворника и Вишеграда.