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Требињац покорио свијет: Вук Јанковић освојио злато на Међународној математичкој олимпијади

20.07.2026 15:19

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Требињац покорио свијет: Вук Јанковић освојио злато на Међународној математичкој олимпијади

Требиње има новог свјетског првака. Вук Јанковић, ученик Гимназије Јован Дучић из Требиња, освојио је златну медаљу на 67. Међународној математичкој олимпијади, одржаној у Шангају у Кини.

Једно од најпрестижнијих научних такмичења на свијету, са најбољим младим математичарима са свих континената, и овај пут је имало једног Требињца на побједничком постољу.

Ово није први пут да Вук осваја медаљу на свјетском нивоу. Бронза на Међународној олимпијади из физике у Колумбији стигла је тек неколико седмица раније.

Златна медаља на Балканској математичкој олимпијади у Грчкој, са максималним бројем бодова, била је прије тога.

Пут који је почео у учионици основне школе Вук Караџић у Требињу данас води до Шангаја и златне медаље на најважнијем математичком такмичењу на планети.

Сваки пут када Вук стане на стартну позицију неког свјетског такмичења, поред његовог имена пише Требиње. И сваки пут када освоји медаљу, за Требиње чују они који га можда никада не би чули.

Златна медаља из Шангаја значи да ће за Требиње сада знати и Кина.

Постоје тренуци када нема превише тога за рећи, осим онога што се мора рећи.

Седамнаестогодишњак из Требиња, скроман, вриједан и тихо предан свом послу, поново је донио златну медаљу граду, Херцеговини, Републици Српској и БиХ.

Математика га је одвела до Шангаја. Требиње га је испратило. А злато које је донио кући теже је од свега што се може измјерити, пише trebinjelive.

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Тагови :

Вук Јанковић

Требиње

Математика

Шангај

Кина

такмичење

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