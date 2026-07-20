Требињац покорио свијет: Вук Јанковић освојио злато на Међународној математичкој олимпијади

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Требиње има новог свјетског првака. Вук Јанковић, ученик Гимназије Јован Дучић из Требиња, освојио је златну медаљу на 67. Међународној математичкој олимпијади, одржаној у Шангају у Кини.
Једно од најпрестижнијих научних такмичења на свијету, са најбољим младим математичарима са свих континената, и овај пут је имало једног Требињца на побједничком постољу.
Ово није први пут да Вук осваја медаљу на свјетском нивоу. Бронза на Међународној олимпијади из физике у Колумбији стигла је тек неколико седмица раније.
Златна медаља на Балканској математичкој олимпијади у Грчкој, са максималним бројем бодова, била је прије тога.
Пут који је почео у учионици основне школе Вук Караџић у Требињу данас води до Шангаја и златне медаље на најважнијем математичком такмичењу на планети.
Сваки пут када Вук стане на стартну позицију неког свјетског такмичења, поред његовог имена пише Требиње. И сваки пут када освоји медаљу, за Требиње чују они који га можда никада не би чули.
Златна медаља из Шангаја значи да ће за Требиње сада знати и Кина.
Постоје тренуци када нема превише тога за рећи, осим онога што се мора рећи.
Седамнаестогодишњак из Требиња, скроман, вриједан и тихо предан свом послу, поново је донио златну медаљу граду, Херцеговини, Републици Српској и БиХ.
Математика га је одвела до Шангаја. Требиње га је испратило. А злато које је донио кући теже је од свега што се може измјерити, пише trebinjelive.
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