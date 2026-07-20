Преминуо легендарни Кевин Киген

Аутор:АТВ редакција
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Бивши енглески фудбалер и тренер Кевин Киген преминуо је у 75. години, преносе британски медији.
"Са огромном тугом објављујемо да је Кевин Киген преминуо у 75. години", саопштила је породица.
Киген се борио са раком, а уз њега су до краја били супруга и ћерке, додаје се у саопштењу.
Кевин Киген је једини енглески фудбалер који је два пута освојио награду "Златна лопта", 1978. и 1979. године, коју је у то вријеме додјељивао спортски магазин "Франс фудбал", преноси Срна
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