Logo

Преминуо легендарни Кевин Киген

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 16:56

Коментари:

0
Преминуо легендарни Кевин Киген
Фото: Pixabay

Бивши енглески фудбалер и тренер Кевин Киген преминуо је у 75. години, преносе британски медији.

"Са огромном тугом објављујемо да је Кевин Киген преминуо у 75. години", саопштила је породица.

Киген се борио са раком, а уз њега су до краја били супруга и ћерке, додаје се у саопштењу.

Кевин Киген је једини енглески фудбалер који је два пута освојио награду "Златна лопта", 1978. и 1979. године, коју је у то вријеме додјељивао спортски магазин "Франс фудбал", преноси Срна

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Кевин Киген

фудбалер

преминуо фудбалер

Болест

Коментари (0)

Више из рубрике

Фудбалери ФК Борац у Софији на стадиону "Георги Аспарухов"

Фудбал

Борац сазнао ривала у 3. претколу Лиге Конференција

4 ч

0
Лионел Меси из Аргентине грли Ламина Јамала (19) из Шпаније након финалне утакмице Свjетског првенства у фудбалу између Шпаније и Аргентине у Ист Радерфорду (Њу Џерзи), близу Њујорка, у недjељу, 19. јула 2026. године.

Фудбал

Јамал након освајања Мундијала тјешио Месија

8 ч

0
Шпански репрезентативац Родри слави награду за најбољег играча турнира након финалне утакмице Свјетског првенства између Шпаније и Аргентине у Ист Радерфорду у Њу Џерзију, близу Њујорка, у недјељу, 19. јула 2026. године.

Фудбал

Родри најбољи играч Мундијала

10 ч

0
Шпански навијачи славе у центру Мадрида након што је Шпанија побиједила Аргентину у финалној утакмици Свјетског првенства у фудбалу, одиграној у Ист Радерфорду (Њу Џерзи), близу Њујорка, у недељу, 19. јула 2026. године.

Фудбал

Дjечак погинуо током прославе побjеде шпанских фудбалера

11 ч

0

  • Најновије

19

01

Огласио се МУП о случају "Фараон": Шта чека контроверзног инфлуенсера?

18

58

Централне вијести, 20.07.2026.

18

55

Преусмјерено седам бродова, један онеспособљен

18

42

Колапс на више граничних прелаза

18

38

Трамп о сусрету са Санчезом: „Немам проблем са њим“

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима