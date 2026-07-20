Logo

Јамал након освајања Мундијала тјешио Месија

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 10:52

Коментари:

0
Лионел Меси из Аргентине грли Ламина Јамала (19) из Шпаније након финалне утакмице Свjетског првенства у фудбалу између Шпаније и Аргентине у Ист Радерфорду (Њу Џерзи), близу Њујорка, у недjељу, 19. јула 2026. године.
Фото: AP Photo/Yuki Iwamura / Tanjug

Шпанија је послије продужетака са 1:0 савладала Аргентину у великом финалу, а оно што је свакако привукло пажњу свих је дуел Ламина Јамала и Лионела Месија.

Родри

Фудбал

Родри најбољи играч Мундијала

У тренуцима док је разочарани Меси сједио на трави, Ламин му је пришао са другог дијела терена како би се поздравио и утјешио га, а Меси је одмах устао и испоштовао младог Шпанца.

Овај тренутак добио је додатну симболику због фотографије настале 2007. године током УНИЦЕФ-ове хуманитарне кампање, на којој је тада двадесетогодишњи Меси позирао са тек рођеним Ламином Јамалом.

Скоро двије деценије касније, нашли су се на супротним странама у финалу Свјетског првенства, а њихов сусрет након меча многи су описали као спој прошлости, садашњости и будућности свјетског фудбала.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Лионел Меси

Ламин Јамал

Аргентина

Шпанија Аргентина

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Шпанија

Коментари (0)

Више из рубрике

Шпански репрезентативац Родри слави награду за најбољег играча турнира након финалне утакмице Свјетског првенства између Шпаније и Аргентине у Ист Радерфорду у Њу Џерзију, близу Њујорка, у недјељу, 19. јула 2026. године.

Фудбал

Родри најбољи играч Мундијала

3 ч

0
Шпански навијачи славе у центру Мадрида након што је Шпанија побиједила Аргентину у финалној утакмици Свјетског првенства у фудбалу, одиграној у Ист Радерфорду (Њу Џерзи), близу Њујорка, у недељу, 19. јула 2026. године.

Фудбал

Дjечак погинуо током прославе побjеде шпанских фудбалера

4 ч

0
Феран Торес слави гол у финалу Свјетског првенства

Фудбал

Погледајте како је Торес закуцао и донио титулу Шпанији

10 ч

0
Фудбалери Шпаније славе титулу

Фудбал

Шпанија је првак свијета: Торес пробио сјајног Мартинеза за историју

11 ч

0

  • Најновије

11

12

Колико зарађује љекар у Њемачкој: Објављена платна листа

11

11

Нови систем за улазак у ЕУ поново се одгађа?

10

56

Москва: Европа забринута због планова Њемачке да добије нуклеарно оружје

10

52

Јамал након освајања Мундијала тјешио Месија

10

49

Претукао сина, па покушао да га нападне ножем: Пријетио да ће скочити са крова како би избјегао хапшење

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима