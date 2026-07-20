Јамал након освајања Мундијала тјешио Месија

Аутор:АТВ редакција
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Шпанија је послије продужетака са 1:0 савладала Аргентину у великом финалу, а оно што је свакако привукло пажњу свих је дуел Ламина Јамала и Лионела Месија.
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У тренуцима док је разочарани Меси сједио на трави, Ламин му је пришао са другог дијела терена како би се поздравио и утјешио га, а Меси је одмах устао и испоштовао младог Шпанца.
Овај тренутак добио је додатну симболику због фотографије настале 2007. године током УНИЦЕФ-ове хуманитарне кампање, на којој је тада двадесетогодишњи Меси позирао са тек рођеним Ламином Јамалом.
Скоро двије деценије касније, нашли су се на супротним странама у финалу Свјетског првенства, а њихов сусрет након меча многи су описали као спој прошлости, садашњости и будућности свјетског фудбала.
Lamine Yamal comforting Lionel Messi after the final is easily the most wholesome moment you’ll see today. 🥹❤️ pic.twitter.com/efGNbaWc4A— MC (@CrewsMat10) July 19, 2026
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