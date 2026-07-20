Борац сазнао ривала у 3. претколу Лиге Конференција

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери бањалучког Борца сазнали су данас 20. јула ривала у потенцијалном трећем колу квалификација за Лигу Конференција.
Борац ће имати статус носиоца у трећој рунди али до ње ће доћи ако елиминише ЦС Петрокуб у другом претколу (прва утакмица у четвртак).
Ако успјешно прескочи ову препреку Бањалучани ће у 3. претколу играти против побједника утакмице између Витебска и Сутјеске из Никшића,.
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Прва утакмица трећег преткола играла би се у Бањалуци се 6. августа а реванш седам дана касније.
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Ако прође у 3. претколо Вележ (Дунајска Стреда) ће играти против побједника дуела Твенте - Ференцварош.
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