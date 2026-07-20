Logo

Европска комисија казнила Алиекспрес са 550 милиона евра

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 14:04

Коментари:

0
Европска комисија казнила Алиекспрес са 550 милиона евра
Фото: Pixabay

Кинеска онлајн платформа Алиекспрес кажњена је од стране Европске комисије са 550 милиона евра. Ова казна је изречена због кршења обавезна према Закону о дигитални услугама.

Наиме, оцијењено је да платформа није адекватно процјењивала и смањивала ризике повезане са продајом нелегалних, небезбједних и фалсификованих производа на тржишту Европске уније.

policija hrvatska

Регион

Цариник тражио мито од 5.000 евра да ''зажмири'' на неправилности

Небезбједна и фалсификована роба

Брисел наводи да су на платформи Алиекспрес током тестирања које је спровела Комисија биле продаване небезбједне играчке, потенцијално опасна козметика и фалсификована роба.

У образложењу Комисије се наводи да Алиекспрес није правилно процијенио да ли има довољно запослених за контролу садржаја и производа који се нуде на платформи, док је истовремено прецијенио ефикасност својих система за откривање и уклањање спорних производа.

Проблем су и алгоритми, систем препорука и провјере аутентичности

Европска комисија је посебно критиковала начин на који функционишу алгоритми за препоруке и оглашавање. Тестирања Комисије показала су да је алгоритам препоручивао бројне нелегалне производе и промовисао их преко реклама.

Међу проблемима које је Комисија утврдила налазе се и недовољна контрола продаваца, слаба примјена казнених мјера према трговцима који нуде незаконите производе, као и могућност да се правила заобиђу погрешним категоризовањем робе.

полиција-Република Српска-знак стоп

Градови и општине

Пакао на путевима у Градишци: Полиција због пијанства правила чистку

Комисија такође сматра да је систем за провјеру аутентичности брендова на Алиекспресу био неефикасан, што је омогућило продавцима да заобиђу контроле и понуде велики број копија производа познатих компанија.

Пријете и додатне казне на јесен

Алиекспрес сада има рок до 20. октобра да Европској комисији достави план корективних мјера, а платформи пријете и додатне казне ако не испуни захтјеве који произилазе из ДСА, наводи ЕК на својој веб страници.

(Танјуг)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Европска комисија

Алиекспрес

Казна

Коментари (0)

Прочитајте више

Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Србија

Мушкарац ухапшен због више инцидената: Мушкарца ударио, па га гурнуо под аутобус?

3 ч

0
Плажа

Регион

Велика промјена на црногорском приморју која је разбјеснила туристе

4 ч

2
Црни метални лонац се кува на логорској ватри.

Хроника

Брачни пар желио да скува ручак у котлићу, па страдали у пожару

4 ч

0
Поглед на море и тврђаву у Хрватској

Регион

Драма на хрватском љетовалишту: Жену ударио гром док је носила сунцобран

4 ч

0

Више из рубрике

Стармер: Мој посао је завршен

Свијет

Стармер: Мој посао је завршен

3 ч

0
Портпарол Кремља Дмитриј Песков посматра уочи церемоније потписивања у Великој сали народа у Пекингу током посјете руског предсједника Владимира Путина Кини, у сриједу, 20. маја 2026.

Свијет

Песков открио да ли је Русија у контакту са Америком

4 ч

0
Замућен покрет брзог воза који полази са перона модерне градске станице.

Свијет

Младић (26) испао из вагона који је јурио 120 км/х

5 ч

0
доктор љекар медицина

Свијет

Колико зарађује љекар у Њемачкој: Објављена платна листа

5 ч

0

  • Најновије

16

29

Број жртава еболе порастао на 930

16

29

Добили смо инстант плаћање у банкама, ево шта то значи

16

26

Забрањена вожња електричних тротинета особама млађим од 18 година

16

23

Кнежевић: Бећировићев захтјев је антиуставан и потпуни промашај

16

16

Испаљено 65 ракета на подручју 7 градова

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима