Европска комисија казнила Алиекспрес са 550 милиона евра

Аутор:АТВ редакција
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Кинеска онлајн платформа Алиекспрес кажњена је од стране Европске комисије са 550 милиона евра. Ова казна је изречена због кршења обавезна према Закону о дигитални услугама.
Наиме, оцијењено је да платформа није адекватно процјењивала и смањивала ризике повезане са продајом нелегалних, небезбједних и фалсификованих производа на тржишту Европске уније.
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Брисел наводи да су на платформи Алиекспрес током тестирања које је спровела Комисија биле продаване небезбједне играчке, потенцијално опасна козметика и фалсификована роба.
У образложењу Комисије се наводи да Алиекспрес није правилно процијенио да ли има довољно запослених за контролу садржаја и производа који се нуде на платформи, док је истовремено прецијенио ефикасност својих система за откривање и уклањање спорних производа.
Европска комисија је посебно критиковала начин на који функционишу алгоритми за препоруке и оглашавање. Тестирања Комисије показала су да је алгоритам препоручивао бројне нелегалне производе и промовисао их преко реклама.
Међу проблемима које је Комисија утврдила налазе се и недовољна контрола продаваца, слаба примјена казнених мјера према трговцима који нуде незаконите производе, као и могућност да се правила заобиђу погрешним категоризовањем робе.
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Комисија такође сматра да је систем за провјеру аутентичности брендова на Алиекспресу био неефикасан, што је омогућило продавцима да заобиђу контроле и понуде велики број копија производа познатих компанија.
Алиекспрес сада има рок до 20. октобра да Европској комисији достави план корективних мјера, а платформи пријете и додатне казне ако не испуни захтјеве који произилазе из ДСА, наводи ЕК на својој веб страници.
(Танјуг)
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