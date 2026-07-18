Мјештани Драгочаја огорчени: Ванредно стање, а ни капи воде - да ли је ово нормално?

Аутор:АТВ редакција
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У дијелу Драгочаја проглашено је ванредно стање због проблема у водоснабдијевању. Грађанима је саопштено да ће вода бити доступна парним данима од 8 до 18 часова, док ће Цивилна заштита бити на располагању свима којима буде потребна помоћ.
"Тај распоред до сада није поштован. Умјесто у 8 часова, воду смо углавном добијали тек око 12 часова, а умјесто до 18, редовно су је искључивали већ око 17.30 часова. Дакле, ни оно што је обећано грађанима није испуњавано", прича мјештанка Драгочаја, која се обратила Алтернативној телевизији.
Како каже, данас је парни дан, а мјештани нису добили ни кап воде.
"Покушала сам да добијем било какву информацију или помоћ. Телефони Водовода и Фабрике воде остали су нијеми. Не јавља се ни Мјесна заједница Драгочај, иако ме управо на њих упућују из Цивилне заштите када тражим да нам се допреми вода. Разговарала сам и са директором Водовода, који ми је рекао да је на терену са радницима. Умјесто одговора када ће грађани добити воду, добила сам оправдања и коментаре које сам, у датој ситуацији, доживјела као потпуно непримјерене", истиче мјештанка.
Истиче да је тек након што се обратила дежурном раднику Цивилне заштите и рекла да ће се обратити медијима, позвао је референт за допрему питке воде, Петар Чанковић.
"Љубазно ми је објаснио да цистерна са водом не може доћи прије понедјељка ујутро.Постављам питање свим надлежним институцијама: како једна породица са двоје мале дјеце треба да проведе цијели викенд без иједне капи воде? Без воде за пиће, припрему хране, купање дјеце, прање посуђа и одржавање основне хигијене", истиче мјештанка.
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Упитала је чему служи проглашено ванредно стање ако грађани, када им је помоћ најпотребнија, не могу добити ни основну помоћ?
"Зар Цивилна заштита у оваквим ситуацијама не би требало да буде доступна 24 часа дневно? Не тражимо ништа што нам не припада. Тражимо воду – основни услов за живот", прича мјештанка Драгочаја.
Додаје да мјештани траже да надлежни поштују распоред који су сами одредили, да се јављају грађанима на телефон и да, када већ не могу обезбиједити редовно водоснабдијевање, обезбиједе алтернативно рјешење.
Истиче да ово није политичко питање већ питање достојанства, одговорности и основних услова за живот.
Додаје да у 21. вијеку, уз уредно плаћање рачуна, породице не би смјеле остајати без иједне капи воде и без икога ко ће им помоћи.
"Позивам медије да поставе питање надлежнима: зашто се не поштује ни распоред који су сами објавили, зашто грађани остају без воде и коме да се обрате када им нико од одговорних не одговара?", јасна је мјештанка Драгочаја.
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