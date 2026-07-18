Туристи преплавили Требиње

Аутор:Теодора Бјелогрлић
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Музика под платанима, пуне улице,а осмјеси на све стране. То је слика ових дана у најјужнијем граду Српске. Епитет најпожељније туристичке дестинације и ове године потврђује Требиње. Показатељи за првих пола године су одлични.
"Говоримо о преко 100 хиљада регистрованих ноћења у овом моменту, у односу на 88 хиљада од прошле годину у истом периоду. Што говори о тренду повећања, поготово то тржиште региона", рекао је Никола Кокић, портпарол ТО Требиње.
А туристи из региона доминирају требињским улицама. Мада све је више и гостију из Европе и свијета.
"Баш лијеп град, градска пијаца је баш интересантна као и Стари град"
"Вратићемо се сигурно. Осјећај је као да си на мору. Предивно је. Центар стари град, платани, прави је доживљај"
"Ми смо из Индије, али смо дошли из Њемачке. Свиђа нам се у Требињу, тек смо дошли"
"Никад довољно Требиња, овдје се задржала највише та Херцеговачка госпоштина", кажу грађани,
Туристичком сезоном су задовољни и хотелијери. Слободних соба све је мање.
"Што је тиче смјештајних капацитета ту смо баш задовољни, али шта смо примијетили јесте да гости слабије сједају у ресторан. Мало више је шетња, брза храна. То је једино гдје видимо неки блажи пад, али задовољни смо и најавама за септембра и октобар", рекла је Бранка Илић из хотела Интегра.
"Сада креће тај шпиц сезоне и нама су смјештајни капацитети попуњени до краја августа", каже Иринеј Ђурић из хотела Бијели Платани.
На југу су се потрудили да културних и забавних дешавања не мањка. Богата је понуда и када су у питању концерти, па ће и ово љето запјевати позната имена.
Ако је судити по досадашњим бројкама и најавама, најбоље тек долази. Прави шпиц туристичке сезоне у Требињу тек се очекује, а традиционално највише гостију стиже у данима око славе града.
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