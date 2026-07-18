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Невријеме захватило Словенију

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 20:43

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киша невријеме падавине обилне
Фото: Pexel/ Anton Kudryashov

Невријеме праћено јаким пљусковима и вјетром захватило је дијелове Словеније и узроковало проблеме у Горењској, Штајерској и Корушкој.

Хитне службе имале су бројне интервенције због срушених стабала и поплава насталих усљед обилних падавина, саопштила је Управа за заштиту и спасавање.

Према подацима Управе, за сада нема дојава о повријеђеним особама.

Олује, које су почеле на југоистоку земље, прошириле су се на велики дио Словеније.

Најјаче олује су тренутно источно од Словен Градеца и у околини Марибора.

На неколико метеоролошких станица измјерени су обилни пљускови - у Јелендолу је пало 63 литра по метру квадратном, у Камнишкој Бистрици 49, а у Новој Васи 40 литара.

На ширем подручју Крања вјетар је узроковао штету на више локација.

Лед Влашић

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Интервенције хитних служби биле су потребне и у околини Преваља и Дравограда, преносе словеначки медији.

Ватрогасци су морали да интервенишу и у подручјима Словенске Бистрице и Ленарта.

Агенција за животну средину вечерас је издала наранџасто упозорење због опасности од јачег невремена за централни, југозападни и југоисточни дио земље. За сјеверни дио Словеније на снази је жути аларм, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Словенија

невријеме

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