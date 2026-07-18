Невријеме захватило Словенију

Аутор:АТВ редакција
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Невријеме праћено јаким пљусковима и вјетром захватило је дијелове Словеније и узроковало проблеме у Горењској, Штајерској и Корушкој.
Хитне службе имале су бројне интервенције због срушених стабала и поплава насталих усљед обилних падавина, саопштила је Управа за заштиту и спасавање.
Према подацима Управе, за сада нема дојава о повријеђеним особама.
Олује, које су почеле на југоистоку земље, прошириле су се на велики дио Словеније.
Најјаче олује су тренутно источно од Словен Градеца и у околини Марибора.
На неколико метеоролошких станица измјерени су обилни пљускови - у Јелендолу је пало 63 литра по метру квадратном, у Камнишкој Бистрици 49, а у Новој Васи 40 литара.
На ширем подручју Крања вјетар је узроковао штету на више локација.
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Интервенције хитних служби биле су потребне и у околини Преваља и Дравограда, преносе словеначки медији.
Ватрогасци су морали да интервенишу и у подручјима Словенске Бистрице и Ленарта.
Агенција за животну средину вечерас је издала наранџасто упозорење због опасности од јачег невремена за централни, југозападни и југоисточни дио земље. За сјеверни дио Словеније на снази је жути аларм, преноси Срна.
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