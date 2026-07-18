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Држављанин БиХ учествовао у тешкој саобраћајној несрећи: Цистерна се преврнула након судара

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 15:42

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Призор након тешке саобраћајне несреће у Хрватској.
Фото: CrnaHronikaHrvatska/Instagram/Screenshot

Држављанин БиХ учествова оје у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила на ауто-путу код Поповаче у Хрватској.

У несрећи су повријеђене двије особе, од којих је једна задобила тешке тјелесне повреде.

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Према информацијама Полицијске управе сисачко-мославачке, несрећа се догодила око 9:20 сати на 86. километру ауто-пута у смјеру Липовца. До судара је дошло када је 59-годишњи аустријски држављанин, управљајући аутомобилом швајцарских регистарских ознака, приликом престројавања из лијеве у десну саобраћајну траку одузео предност теретном возилу бх. регистарских ознака, пише Црна Хроника Хрватска.

Камион с прикљученом цистерном возио је 34-годишњи држављанин БиХ. Након судара путнички аутомобил је излетио с ауто-пута на зелену површину, док се камион зауставио у лијевој траци. Приколица – цистерна која је превозила ложиво уље – одвојила се од камиона и преврнула на бок, блокирајући десну и зауставну траку.

На мјесто несреће изашли су ватрогасци који су осигурали мјесто догађаја и спријечили истицање горива из камиона. Из преврнуте цистерне није дошло до цурења ложивог уља.

У несрећи је тешке тјелесне повреде задобила 60-годишња држављанка Сјеверне Македоније, путница у аутомобилу, која је хеликоптером превезена у Клинички болнички центар Загреб. Возач аутомобила, аустријски држављанин, лакше је повријеђен и збринут у Општој болници Сисак.

Против 59-годишњег возача полиција ће поднијети казнену пријаву због изазивања саобраћајне несреће.

Због обављања увиђаја и уклањања преврнуте цистерне, саобраћај на јужној траци између чворова Криж и Поповача био је у прекиду више сати, а дионица је у потпуности отворена тек у вечерњим сатима.

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Тагови :

Хрватска

Саобраћајна несрећа

удес

Ауто-пут

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