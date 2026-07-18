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Висок степен пријетње: Узбуна у Њемачкој

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 14:36

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Њемачко полицијско возило на улици.
Фото: Pexels/Niklas Jeromin

Немачка је подигла свој безбједносни ниво са досадашњег "општег нивоа пријетње" на "висок степен пријетње" због све већег броја безбједносних извјештаја и обавјештајних сазнања, изјавио је данас њемачки министар унутрашњих послова Александар Добринт.

"То значи да се ризик од напада мора рачунати у сваком тренутку у Њемачкој", рекао је Добринт у интервјуу за њемачки лист "Велт ам Зонтаг".

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Он је навео да су планови за нападе на Њемачку "јасно уочљиви", истакавши да претње обухватају критичну инфраструктуру, појединце и институције, пренио је "Ројтерс".

Њемачка је посљедњих година била суочена са више озбиљних напада.

Међу њима је и напад у Магдебургу крајем 2024. године, када је саудијски држављанин аутомобилом улетио у посјетиоце божићног вашара.

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Починиоцу је прошлог мјесеца изречена казна доживотног затвора.

У другом случају, њемачки суд је прошле године прогласио сиријског држављанина кривим за напад ножем на фестивалу у граду Золинген 2024. године, у којем су три особе убијене, а 10 повријеђено, преноси "Б92".

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Тагови :

Њемачка

безбједност

Узбуна

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