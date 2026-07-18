Опозиција се распада изнутра, експлозивна објава разоткрива све: "Издала си нас, шефице"

Аутор:АТВ редакција
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Само неколико сати након што су Јелена Тривић и Драшко Станивуковић позирали пред камерама као "уједињена опозиција", експлозивна објава бившег сарадника разоткрива истину о овом "савезу".
Миодраг Босанчић, блиски сарадник предсједнице Народног фронта, у жестоком иступу на друштвеним мрежама оптужује лидерку да губи образ зарад позиције и новца. Подсјећа је да се клела да неће бити ни у истој просторији са Станивуковићем, да је прошле године тврдила да нису потребни пријевремени избори, а сада заједно с њим кандидује Бланушу како би му срушила популарност.
"Зашто се зовемо Народни фронт?", пита се Босанчић. "Тај тип поред тебе је и симбиоза са влашћу, Додиков човјек". А потом директно поручује: "Све си нас издала. Додуше, теби је добро, а ми стари чланови испаштамо, ми који имамо част. Ово пишем јер се осјећам издано и продано."
Фотографија коју дијеле по друштвеним мрежама као доказ "уједињене опозиције" тако постаје подједнако смијешна колико и трагична.
Три године вријеђања и оптуживања – да је "Станивуковић Додиков играч и највеће зло" – сада су замијењене ружичастим сакоима и заједничким наступима пред бирачима.
Али иза позирања крије се потпуни распад. Извори из врха опозиције тврде да су састанци, фотографије и заједнички наступи само театар за јавност, док се позиције расподјељују унапријед, а "савези" распадају чим се затворе врата.
Питамо се: ако је Станивуковић заиста "Додиков човјек", ко онда представља праву опозицију? Или је цијела прича о борби против Додика од самог почетка била највећа превара у историји Републике Српске, пише Бањалука.нет.
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