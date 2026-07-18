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Опозиција се распада изнутра, експлозивна објава разоткрива све: "Издала си нас, шефице"

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 15:10

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Предсједник СДС-а Бранко Блануша, предсједник ПСС-а Драшко Станивуковић и предсједник Народног фронта Јелена Тривић.
Фото: @Stanivukovic_D/X

Само неколико сати након што су Јелена Тривић и Драшко Станивуковић позирали пред камерама као "уједињена опозиција", експлозивна објава бившег сарадника разоткрива истину о овом "савезу".

Миодраг Босанчић, блиски сарадник предсједнице Народног фронта, у жестоком иступу на друштвеним мрежама оптужује лидерку да губи образ зарад позиције и новца. Подсјећа је да се клела да неће бити ни у истој просторији са Станивуковићем, да је прошле године тврдила да нису потребни пријевремени избори, а сада заједно с њим кандидује Бланушу како би му срушила популарност.

"Зашто се зовемо Народни фронт?", пита се Босанчић. "Тај тип поред тебе је и симбиоза са влашћу, Додиков човјек". А потом директно поручује: "Све си нас издала. Додуше, теби је добро, а ми стари чланови испаштамо, ми који имамо част. Ово пишем јер се осјећам издано и продано."

Објава Миодрага Босанчића
Објава Миодрага Босанчића

Фотографија коју дијеле по друштвеним мрежама као доказ "уједињене опозиције" тако постаје под‌једнако смијешна колико и трагична.

Три године вријеђања и оптуживања – да је "Станивуковић Додиков играч и највеће зло" – сада су замијењене ружичастим сакоима и заједничким наступима пред бирачима.

Али иза позирања крије се потпуни распад. Извори из врха опозиције тврде да су састанци, фотографије и заједнички наступи само театар за јавност, док се позиције распод‌јељују унапријед, а "савези" распадају чим се затворе врата.

Питамо се: ако је Станивуковић заиста "Додиков човјек", ко онда представља праву опозицију? Или је цијела прича о борби против Додика од самог почетка била највећа превара у историји Републике Српске, пише Бањалука.нет.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

опозиција

Јелена Тривић

Драшко Станивуковић

Миодраг Босанчић

Народни фронт

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