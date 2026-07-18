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Тришић Бабић: Србија и Српска препознати у Вашингтону као партнери са интегритетом

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 08:21

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Тришић БАБИЋ
Фото: ATV

Република Српска поздравља покретање стратешког дијалога између Србије и САД, истакла је в.д. директора Канцеларије за међународну сарадњу Српске Ана Тришић Бабић, оцијенивши да су Србија и српски народ у цјелини, укључујући и Републику Српску, са правом у Вашингтону препознати као партнер са ставом и интегритетом.

"Овај значајан искорак у билатералним односима двије земље допринијеће не само бољем међусобном разумијевању, већ и оснаживању улоге Србије у региону и шире", навела је Тришић Бабић.

Она је подсјетила да покретање стратешког дијалога долази у години када САД обиљежавају велики јубилеј – 250 година независности.

"Србија и српски народ у цјелини, укључујући и Републику Српску, с правом су у Вашингтону препознати као партнер са ставом и интегритетом, партнер достојан овог историјског дипломатског успјеха", навела је Тришић Бабић на "Иксу".

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Тагови :

Ана Тришић Бабић

Република Српска

Србија

Америка

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