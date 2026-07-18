Тришић Бабић: Србија и Српска препознати у Вашингтону као партнери са интегритетом

Аутор:АТВ редакција
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Република Српска поздравља покретање стратешког дијалога између Србије и САД, истакла је в.д. директора Канцеларије за међународну сарадњу Српске Ана Тришић Бабић, оцијенивши да су Србија и српски народ у цјелини, укључујући и Републику Српску, са правом у Вашингтону препознати као партнер са ставом и интегритетом.
"Овај значајан искорак у билатералним односима двије земље допринијеће не само бољем међусобном разумијевању, већ и оснаживању улоге Србије у региону и шире", навела је Тришић Бабић.
Она је подсјетила да покретање стратешког дијалога долази у години када САД обиљежавају велики јубилеј – 250 година независности.
"Србија и српски народ у цјелини, укључујући и Републику Српску, с правом су у Вашингтону препознати као партнер са ставом и интегритетом, партнер достојан овог историјског дипломатског успјеха", навела је Тришић Бабић на "Иксу".
Република Српска поздравља покретање Стратешког дијалога између Србије и САД, и то у години када САД обиљежавају велики јубилеј – 250 година независности. — Ана Тришић Бабић (@anatrisicbabic) July 18, 2026
Овај значајан искорак у билатералним односима двије земље допринијеће не само бољем међусобном разумијевању, већ и…
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