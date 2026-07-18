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Испао из воза током туче са путником

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 08:46

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Пруга шине воз
Фото: Pexel/ Mike Bird

Радник обезбјеђења њемачке жељезнице тешко је повријеђен након што је током физичког обрачуна са путником испао из воза у покрету.

Инцидент се догодио у петак увече на прузи између Офенбурга и Карлсрухеа, а 26-годишњи радник задобио је повреде опасне по живот.

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Према заједничком саопштењу тужилаштва и полиције у Карлсрухеу, све је почело око 19.35 часова када су контролори карата у возу провјеравали карту 36-годишњег њемачког држављанина. Током контроле дошло је до свађе, због чега су позвана двојица припадника службе безбједности њемачке жељезнице.

Истражитељи наводе да је осумњичени, за којег се вјерује да је био под дејством алкохола, вријеђао запослене, након чега је избио физички сукоб између њега и 26-годишњег радника обезбјеђења.

Током рвања обојица су пала на под, а у том тренутку, из за сада неутврђеног разлога, отворила су се врата воза који је био у покрету. Радник обезбјеђења испао је из воза у близини мјеста Етлинген-Брукхаузен у њемачкој савезној покрајини Баден-Виртемберг, преноси "Телеграф".

Полиција је осумњиченог ухапсила у возу, док су друге патроле кренуле у потрагу за повријеђеним радником. Пронађен је око два километра даље како тешко повријеђен лежи поред пруге. Хитно је превезен у болницу, гдје се љекари боре за његов живот.

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Истрага је у току, а криминалистичка полиција покушава да утврди како су се врата воза отворила током вожње. Воз је привремено одузет ради вјештачења.

Овај случај подсјетио је јавност на недавно убиство кондуктера Серкана Чалара у регионалном возу у Њемачкој. Њега је у фебруару ове године на смрт претукао путник без карте, који је касније осуђен на десет година затвора због наношења тјелесних повреда са смртним исходом.

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Тагови :

Туча

Њемачка

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