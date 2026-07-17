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Ватра гута базу: Иран извео стравичне нападе

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 21:53

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Иран напао Ирак
Фото: Screenshot

Иран је извео нападе на циљеве у ирачком Курдистану, а према доступним извјештајима, мете су биле базе курдских опозиционих и наоружаних група.

Пријављене су снажне експлозије у околини Сулејманије, док се на друштвеним мрежама појављују снимци пожара и секундарних детонација након удара Ирана на ирачке Курде, преноси "Ало".

Према доступним информацијама, у нападима Ирана на Курде су коришћене беспилотне летјелице, а погођена су складишта муниције која се доводе у везу са курдским наоружаним групама.

Након првих удара пријављене су бројне секундарне експлозије, што указује на детонацију ускладиштене муниције.

Пожар захватио планинско подручје

На снимцима објављеним на друштвеним мрежама види се велики пожар који је захватио планинско подручје, за које поједини извори тврде да је коришћено као база и складиште наоружања курдских милиција.

Иранске и ирачке власти још нису објавиле званичне информације о евентуалним жртвама или размјерама материјалне штете.

Иранска војска је извела овај удар као одговор на оружану побуну коју су покренуле неке од курдских милиција у координацији са америчким нападима на Иран.

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