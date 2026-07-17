Ватра гута базу: Иран извео стравичне нападе

Аутор:АТВ редакција
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Иран је извео нападе на циљеве у ирачком Курдистану, а према доступним извјештајима, мете су биле базе курдских опозиционих и наоружаних група.
Пријављене су снажне експлозије у околини Сулејманије, док се на друштвеним мрежама појављују снимци пожара и секундарних детонација након удара Ирана на ирачке Курде, преноси "Ало".
Iran has launched strikes against ammunition depots and military bases in Iraqi Kurdistan. pic.twitter.com/N9DfkB8pDH— 𝕊𝕡𝕣𝕚𝕟𝕥𝕖𝕣 𝕻𝕣𝕖𝕤𝕤 (@SprinterPress) July 17, 2026
Према доступним информацијама, у нападима Ирана на Курде су коришћене беспилотне летјелице, а погођена су складишта муниције која се доводе у везу са курдским наоружаним групама.
Након првих удара пријављене су бројне секундарне експлозије, што указује на детонацију ускладиштене муниције.
На снимцима објављеним на друштвеним мрежама види се велики пожар који је захватио планинско подручје, за које поједини извори тврде да је коришћено као база и складиште наоружања курдских милиција.
Иранске и ирачке власти још нису објавиле званичне информације о евентуалним жртвама или размјерама материјалне штете.
🇮🇶Iranian Shahed drones destroyed Kurdish militant ammunition depots in Iraq’s Kurdistan Region. pic.twitter.com/cYZf7DFKAr— The Saviour (@TheSaviour) July 17, 2026
Иранска војска је извела овај удар као одговор на оружану побуну коју су покренуле неке од курдских милиција у координацији са америчким нападима на Иран.
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