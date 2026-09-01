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Да ли се спрема екстремна зима? Ево шта открива Стогодишњи календар

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01.09.2026 14:19

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Човјек на снијегу
Фото: pexels/Yevhenii Volokyta

Да ли нас послије тропског љета очекује екстремно хладна зима? Један од могућих одговора нуди такозвани Стогодишњи календар, историјско дјело настало још у 17. вијеку.

Према његовим предвиђањима, у Њемачкој би обилније сњежне падавине требало да почну већ 1. децембра. Ипак, ријеч је о историјском моделу предвиђања времена, а не о званичној метеоролошкој прогнози.

Шта је стогодишњи календар?

Стогодишњи календар развио је опат Мауритиус Кнауер у 17. вијеку у манастиру Лангхајм у Горњој Франконији. Његово дјело требало је да помогне у предвиђању временских прилика, прије свега због потреба пољопривреде. Кнауер је своја предвиђања заснивао на тадашњим астролошким представама. Такав приступ данас се сматра застарјелим, а метеоролози одавно не користе овај календар за израду временских прогноза.

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Према овом календару, лијепо вријеме требало би да се задржи на самом почетку септембра, а киша се очекује већ 3. септембра. Октобар би требало да почне кишном недјељом, након чега би се смјењивали топлији и тмурни дани. Први мраз календар предвиђа за 16. новембар, након чега се поново враћа кишовито вријеме, док се почетком децембра у Њемачкој очекује много снијега.

Савремени метеоролошки модели показују нешто друго

За разлику од народног календара, сезонска прогноза метеоролога Андреја Флиса заснива се на савременим нумеричким системима и показује да би предстојећу зиму могао да обиљежи веома снажан, потенцијално рекордан Супер Ел Нињо. Ријеч је о климатском феномену који настаје током снажног загријавања површинских вода тропског Пацифика, мењајући атмосферску циркулацију широм свијета.

Према подацима НОАА, у појединим подручјима Пацифика већ су забиљежене аномалије температуре површине мора веће од шест степени Целзијуса изнад просјека, док испод површине оне премашују и девет степени. Прогностички модели очекују да ће Ел Нињо достићи врхунац током новембра и децембра, а неколико узастопних прогноза већ га сврстава у категорију најјачих икада забиљежених.

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Изнад Сјеверне Америке модели показују подјелу млазне струје на слабији сјеверни и знатно појачани јужни огранак. То би сјеверним дијеловима САД и Канаде могло донијети блаже и сувље вријеме, док би југ и исток могли имати више падавина, активније олује и чешће продоре хладног ваздуха.

Каква зима чека Европу?

За Европу тренутни модели показују претежно блажу зиму. Главно обиљежје биће изражено западно до југозападно струјање са Атлантика, које доноси релативно топао и влажан ваздух у велики дио континента, као и температуре изнад просјека током децембра, јануара и фебруара.

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То, међутим, не значи да снијега неће бити. Због појачаног дотока влаге са Атлантика укупна количина падавина требало би да буде изнад просјека у великом дијелу Европе, нарочито на западу, у централним и југоисточним предјелима. Проблем је у томе што ће ваздух у низинама често бити превише топао да би падавине биле у облику снијега.

Због тога би нижи предјели, укључујући велики дио средње Европе, могли имати мање сњежних епизода него иначе. Са друге стране, највиши дијелови Алпа, изнад 1.800 метара, као и сјеверни и сјевероисточни дијелови континента, могу очекивати солидне, па чак и натпросјечне количине снијега. Скијалишта у Пиринејима, Апенинима, на Балкану и у Шкотском височју, према овом сценарију, могла би се суочити са отежаним условима и исподпросјечним природним сњежним покривачем, преноси Вечерњи лист.

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Тагови :

дугорочна временска прогноза

зима

хладно вријеме

екстремна хладноћа

Снијег

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