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Три хороскопска знака процвјетаће на финансијском пољу у септембру

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01.09.2026 14:09

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Жена у ружичастој хаљини разиграно баца аргентинске пезосе у затвореном простору.
Фото: Diego Fioravanti/Pexels

Септембар би за три знака Зодијака могао да буде мјесец који ће дуго памтити. Послије периода чекања, неизвјесности и осјећаја да се неке ствари никако не помјерају са мртве тачке, коначно се отварају врата нових могућности.

Посебно занимљив могао би да буде финансијски аспект. Некима се смијеши додатна зарада, другима наплата новца који дуго чекају, док би поједини хороскопски знаци могли да добију пословну понуду која ће им значајно поправити стање на рачуну.

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Бик

Бикови би могли да буду међу највећим финансијским срећницима овог мјесеца. Оно што је дуго било закочено коначно може да почне да се рјешава. То може бити исплата коју чекају, додатни хонорар, нови пословни договор или прилика за зараду која долази практично ниоткуда. За неке Бикове ово може значити и коначно затварање старих рачуна и дуговања. Послије мјесеци у којима су морали да воде рачуна о готово сваком динару, септембар им доноси могућност да направе озбиљнији финансијски предах. Посебно би требало да обрате пажњу на пословне разговоре и понуде које на први поглед можда не изгледају спектакуларно. Управо из једне такве прилике могла би да се развије много боља зарада него што очекују.

Рак

Док Биковима септембар наглашава материјалну страну живота, Раковима би највеће изненађење могло да стигне кроз емоције. Особа од које су дуго чекали поруку, разговор или знак пажње могла би поново да се појави у њиховом животу. Могуће је помирење, рјешавање неспоразума или разговор који ће скинути велики терет са срца. За неке Ракове ово ће значити затварање старе приче, док би други могли да добију прилику да однос који им је важан започну изнова. Не би требало да инсистирају да се све реши преко ноћи. Један искрен разговор могао би да буде сасвим довољан да ствари крену у много бољем смјеру.

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Водолија

Водолије би током септембра могле да добију вест која потпуно мијења њихове досадашње планове. Нови посао, пројекат, сарадња, путовање или понуда која долази преко особе коју већ познају може их извући из рутине. Најзанимљивије је што би управо неочекивана пословна прилика могла да има одличан финансијски потенцијал. Водолије које већ неко вријеме размишљају о промјени посла или додатном извору прихода требало би добро да отворе очи. Нешто што у почетку изгледа као мали ангажман могло би временом да прерасте у стабилан извор зараде.

(ЖенаБлиц)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Хороскоп

астрологија

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