Logo

Прилика за студенте у Бањалуци: Расписан конкурс за дом

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
01.09.2026 14:52

Коментари:

0
Прилика за студенте у Бањалуци: Расписан конкурс за дом

Студентски центар "Никола Тесла" у Бањалуци отворио је конкурс за пријем студената на смјештај у новој академској години.

Мјеста има за њих 1.200, а рокови за пријаву разликују се у зависности од године и циклуса студија.

Право да конкуришу имају држављани БиХ који су први пут уписали одговарајућу годину првог, другог или трећег циклуса студија.

Улица Триве Амелице Бањалука

Хроника

Тешка несрећа код школе у Бањалуци: Двоје повријеђених

Њихово пребивалиште мора бити удаљено најмање 30 километара од Бањалуке, уз услов да од мјеста становања до мјеста студирања не постоји редовна линија јавног превоза.

Конкурсом су утврђене и старосне границе. Бруцоши могу конкурисати ако до краја календарске године не пуне 21 годину, док студенти старијих година првог циклуса морају бити рођени 1998. године или касније. За студенте мастер студија услов је да су рођени 1996. године или касније.

Право на смјештај немају студенти који обнављају апсолвентски стаж, док мастер студенти морају доказати да нису засновали радни однос.

Рокови нису исти за све студенте

Бруцоши пријаве могу поднијети од 31. августа до 11. септембра, док конкурс за студенте старијих година остаје отворен до 30. септембра.

Студенти мастер студија пријављиваће се од 23. до 27. октобра 2026. године.

Уз пријаву је потребно доставити доказ о упису, документацију о успјеху и положеним испитима, потврду о мјесту пребивалишта и документе којима се доказује евентуални социјални статус или припадност категоријама које доносе додатне бодове.

Лифт

Економија

Не користите лифт, али морате да га плаћате: Зашто ово важи за све власнике станова?

То могу бити потврде о инвалидности, доказ да студент нема једног или оба родитеља, документација о коришћењу социјалне помоћи, кућна листа, доказ о припадности вишечланој породици и потврда да од мјеста становања до мјеста студирања не постоји редовна линија превоза.

Сви оригинални или овјерени документи морају бити издати у посљедњих шест мјесеци.

Оцјене доносе највише бодова

Мјесто на ранг листи првенствено ће зависити од успјеха у претходном школовању, за који студенти могу добити највише 50 бодова. У обзир ће бити узет и социјални статус кандидата.

Додатни бодови припадају студентима без једног или оба родитеља, дјеци ратних војних инвалида и цивилних жртава рата, корисницима социјалне помоћи и студентима из вишечланих породица.

илу-ружа-30052026

Фудбал

Изненада преминуо голман (34): Бранио за Напријед, Вихор...

Обнављање године, међутим, умањује укупан број бодова. За једну обновљену годину одузимају се два бода, за двије осам, а за три обновљене године 15 бодова. Кандидатима који су више од три пута обнављали годину биће одузето 20 бодова.

Када ће бити објављене ранг листе

Незванични резултати за бруцоше требало би да буду објављени до 17. септембра, а коначна ранг листа до 28. септембра. Њихово усељење планирано је од 1. до 9. октобра.

Студенти старијих година незваничне резултате могу очекивати до 6. октобра, а коначну листу до 15. октобра. У домове ће се усељавати од 16. до 28. октобра.

илу-плажа-23072026

Регион

Шта раде ови људи: Призор са плаже на Јадрану згрозио регион

За мастер студенте незванични резултати биће познати до 29. октобра, док је објављивање коначне листе предвиђено до 9. новембра. Њихово усељење трајаће од 9. до 11. новембра.

На незваничне резултате кандидати могу уложити приговор у року од осам дана.

(БЛ Портал)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

студенти

Бањалука

Студентски центар Никола Тесла

Коментари (0)

Више из рубрике

Човјек на снијегу

Друштво

Да ли се спрема екстремна зима? Ево шта открива Стогодишњи календар

3 ч

0
Божо у Њемачкој издржао свега три године: Вратио се кући и покренуо посао

Друштво

Божо у Њемачкој издржао свега три године: Вратио се кући и покренуо посао

3 ч

0
Породица Божуновић након шест година борбе за потомство добила бебу.

Друштво

Божуновићи након шест година борбе за потомство добили бебу

3 ч

0
Новац

Друштво

Одлука Владе на снази: Олакшице родитељима од данас

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

14

Росуље на ногама: Више од 400 примједби због планиране градње

17

11

Благојевић: У БиХ напад на права српског народа на самоопредјељење

17

10

Центар дана, 01.09.2026.

17

01

Огласило се министарство: Граду Бањалука није дата сагласност за увођење школских униформи

16

46

У Пељавама поново ради обновљена основна школа

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима