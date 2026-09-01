Прилика за студенте у Бањалуци: Расписан конкурс за дом

Аутор:АТВ редакција
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Студентски центар "Никола Тесла" у Бањалуци отворио је конкурс за пријем студената на смјештај у новој академској години.
Мјеста има за њих 1.200, а рокови за пријаву разликују се у зависности од године и циклуса студија.
Право да конкуришу имају држављани БиХ који су први пут уписали одговарајућу годину првог, другог или трећег циклуса студија.
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Њихово пребивалиште мора бити удаљено најмање 30 километара од Бањалуке, уз услов да од мјеста становања до мјеста студирања не постоји редовна линија јавног превоза.
Конкурсом су утврђене и старосне границе. Бруцоши могу конкурисати ако до краја календарске године не пуне 21 годину, док студенти старијих година првог циклуса морају бити рођени 1998. године или касније. За студенте мастер студија услов је да су рођени 1996. године или касније.
Право на смјештај немају студенти који обнављају апсолвентски стаж, док мастер студенти морају доказати да нису засновали радни однос.
Бруцоши пријаве могу поднијети од 31. августа до 11. септембра, док конкурс за студенте старијих година остаје отворен до 30. септембра.
Студенти мастер студија пријављиваће се од 23. до 27. октобра 2026. године.
Уз пријаву је потребно доставити доказ о упису, документацију о успјеху и положеним испитима, потврду о мјесту пребивалишта и документе којима се доказује евентуални социјални статус или припадност категоријама које доносе додатне бодове.
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То могу бити потврде о инвалидности, доказ да студент нема једног или оба родитеља, документација о коришћењу социјалне помоћи, кућна листа, доказ о припадности вишечланој породици и потврда да од мјеста становања до мјеста студирања не постоји редовна линија превоза.
Сви оригинални или овјерени документи морају бити издати у посљедњих шест мјесеци.
Мјесто на ранг листи првенствено ће зависити од успјеха у претходном школовању, за који студенти могу добити највише 50 бодова. У обзир ће бити узет и социјални статус кандидата.
Додатни бодови припадају студентима без једног или оба родитеља, дјеци ратних војних инвалида и цивилних жртава рата, корисницима социјалне помоћи и студентима из вишечланих породица.
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Обнављање године, међутим, умањује укупан број бодова. За једну обновљену годину одузимају се два бода, за двије осам, а за три обновљене године 15 бодова. Кандидатима који су више од три пута обнављали годину биће одузето 20 бодова.
Незванични резултати за бруцоше требало би да буду објављени до 17. септембра, а коначна ранг листа до 28. септембра. Њихово усељење планирано је од 1. до 9. октобра.
Студенти старијих година незваничне резултате могу очекивати до 6. октобра, а коначну листу до 15. октобра. У домове ће се усељавати од 16. до 28. октобра.
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За мастер студенте незванични резултати биће познати до 29. октобра, док је објављивање коначне листе предвиђено до 9. новембра. Њихово усељење трајаће од 9. до 11. новембра.
На незваничне резултате кандидати могу уложити приговор у року од осам дана.
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