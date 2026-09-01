Код кључне термоелектране у Њемачкој пронађене ракетне направе с експлозивом

Аутор:АТВ редакција
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У близини термоелектране Јеншвалде (Jänschwalde) у њемачкој савезној покрајини Бранденбург покушан је напад на трансформаторску станицу. Полиција је код постројења у мјесту Турнов-Прајлак (Turnow-Preilack) пронашла експлозивне направе, за које се наводи да су ракете опремљене експлозивом. Стручњаци су на терену и раде на њиховој деактивацији, пише „Велт“.
Полиција је јутрос око осам часова обавијештена о могућем оштећењу једног од водова.
„Обезбјеђујемо трагове, а на терену су стручњаци за деактивирање“, изјавила је портпарол полиције и потврдила да нема опасности за становништво.
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Истрагу је преузела Покрајинска канцеларија криминалистичке полиције Бранденбурга (LKA), а пронађене направе описане су као импровизована експлозивна и запаљива средства.
Лист „Меркише алгемајне“ (Märkische Allgemeine), позивајући се на изворе из безбједносних кругова и саме компаније, пише да су интервентне снаге пронашле и деактивирале неколико ракетних направа са експлозивом.
Према истом извору, трансформаторска станица погођена је више пута. Очигледно је циљ био да се изазове већи прекид у снабдијевању електричном енергијом у блоку Е термоелектране на угаљ.
Мрежни оператер „50Херц“ (50Hertz) потврдио је за „Меркише алгемајне“ да је дошло до инцидента.
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„Јутрос су за сада непознати починиоци вјероватно оштетили неколико водова у преносној мрежи 50Херца“, саопштили су.
Забиљежен је краткотрајан прекид рада на водовима, али су у међувремену сви поново у функцији.
Из компаније истичу да опште снабдијевање електричном енергијом није угрожено и да блиско сарађују са надлежним безбједносним службама. Портпарол оператера електране „Леаг“ потврдио је да у компанији нема повријеђених.
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Трансформаторска станица Прајлак, смјештена у округу Шпре-Најсе (Spree-Neiße), близу границе са Саском, кључна је за дистрибуцију електричне енергије произведене у електрани Јеншвалде на регионалном и националном нивоу.
Електрана Јеншвалде, према подацима компаније „Леаг“, изграђена је између 1976. и 1989. године и била је посљедња велика електрана подигнута у бившој Њемачкој Демократској Републици (DDR).
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