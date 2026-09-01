Хтјели да дигну трафостаницу у ваздух, пронађена већа количина експлозива: Драма у Њемачкој

Аутор:АТВ редакција
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Код трафостанице електране у Бранденбургу пронађена је већа количина експлозива, а полиција је на лицу мјеста.
Инцидент је забиљежен код трафостанице Турнов/Преилак, у близини термоелектране Јаншвалде на југу Бранденбурга. Према наводима, полицајци су пронашли више направа за ракете напуњене експлозивом, које су потом деактивиране. Вјерује се да су у питању направе ручне израде.
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Трафостаница је, према информацијама листа, погођена више пута.
Претпоставља се да је циљ напада био изазивање великог нестанка струје у оближњој термоелектрани на угаљ. Према првим сазнањима, до тога ипак није дошло.
Портпарол компаније Леаг, која управља термоелектраном, рекао је да у инциденту нико од запослених није повријеђен. Додатне провјере су у току.
Из Полицијске управе Котбус саопштено је да је комуникацију у вези са случајем преузела полицијска управа у Потсдаму. Исто је наведено и из Министарства унутрашњих послова Бранденбурга.
Портпаролка полиције у Потсдаму рекла је да је у околини једне трафостанице у округу Шпре-Најсе пронађено неколико такозваних неконвенционалних експлозивних и запаљивих направа.
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Према њеним ријечима, прије подне је најприје стигла пријава о могућем оштећењу трафостанице. У ниједном тренутку није било посљедица по становништво. Истрага је у току.
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