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У Омишу проглашена природна непогода: Штета од катастрофалног пожара 110 милиона евра

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01.09.2026 13:51

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Ватрогасно возило пролази између изгорелих аутомобила након шумског пожара на јадранској магистрали код Омиша, у јужној Хрватској, у петак, 14. августа 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Josko Ponos

Сплитско-далматински жупан Блаженко Бобан прогласио је природну непогоду због пожара који је захватио подручје града Омиша, гдје је, према првим поцјенама, причињена штета од око 110 милиона евра.

Одлука о проглашењу природне непогоде донесена је у договору са градоначелником Омиша Звонком Мочићем.

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Иако законски рок тече од сутра, Градска управа Омиша је већ данас почела да прима пријаве, а до поднева стигло их је 40.

Из Градске управе се надају да би до краја године грађанима могао бити уплаћен новац на рачуне, преносе хрватски медији.

Градске власти су позвале све чија је имовина оштећена у пожару да то пријаве градској Комисији за процјену штете од природних непогода, и то најкасније у року од осам дана од дана доношења одлуке о проглашењу природне непогоде.

У пожару у Омишу причињена је велика материјална штета на објектима, шумама и пољопривредним површинама, те имовини физичких и правних лица.

Велики пожар избио је 13. августа око 20.00 часова у шуми поред пута на подручју Локве Рогознице, а због снажног вјетра проширио се према Омишу.

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У пожару је потпуно изгорјело 28 кућа, 106 возила и 45 пловила, као и низ привредних, угоститељских и помоћних објеката.

(Срна)

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Штета

пожар

Хрватска

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