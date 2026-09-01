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Тешка саобраћајка код Појата: Има страдалих, саобраћај у прекиду

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01.09.2026 13:35

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Тешка саобраћајка код Појата: Има страдалих, саобраћај у прекиду
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Током пријеподневних сати на дионици ауто-пута Крушевац – Појате дошло је до тешке саобраћајне несреће у којој је према првим, још увијек незваничним информацијама са терена, настрадао возач мотора.

"Саобраћај је у прекиду у смјеру ка Појатама, формирана је дугачка колона возила. Како смо чули, живот је у несрећи изгубио мотоциклиста", каже за РИНУ један од возача.

Даљом истрагом биће утврђене све околности које су довеле до ове саобраћајне незгоде.

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Тагови :

несрећа

Саобраћајна несрећа

Србија

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